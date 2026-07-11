Nuove auto con frenata automatica: l’UE valuta l’obbligo dal 2030

Le strade europee potrebbero presto diventare più sicure grazie a una nuova tecnologia che sta suscitando grande interesse e dibattito. La Commissione Europea sta valutando l’introduzione di un sistema che riduce automaticamente la velocità delle auto quando i limiti vengono superati. Questo dispositivo, che potrebbe diventare obbligatorio per tutte le nuove auto vendute a partire dal 2030, rappresenta un ulteriore passo verso la sicurezza stradale, ma solleva anche importanti interrogativi.

L’idea di base è semplice: utilizzando i sistemi di riconoscimento della segnaletica stradale e i dati GPS già presenti sulle auto moderne, il veicolo potrebbe intervenire direttamente sulla dinamica di guida, rallentando automaticamente quando il conducente supera i limiti di velocità. Un sistema simile all’attuale Intelligent Speed Assistance (ISA) ma con un livello di intervento molto più incisivo.

Come funziona il nuovo sistema di frenata automatica

Attualmente, l’ISA obbligatorio dal luglio 2026 sulle nuove auto immatricolate nell’Unione Europea, avvisa il conducente tramite segnali acustici, visivi o una leggera resistenza sul pedale dell’acceleratore. Tuttavia, il guidatore può disattivare temporaneamente il sistema e superare comunque i limiti. Il nuovo sistema, invece, potrebbe intervenire in modo più diretto, applicando una frenata controllata o riducendo progressivamente la potenza motrice quando viene rilevato un superamento persistente del limite.

Secondo gli studi dell’European Transport Safety Council (ETSC) circa il 30% degli incidenti mortali sulle strade europee è legato direttamente o indirettamente all’eccesso di velocità. Una riduzione anche minima della velocità media, pari a un solo km/h, può contribuire a ridurre sensibilmente il numero degli incidenti mortali. È su queste evidenze che Bruxelles sta costruendo la propria strategia di sicurezza stradale.

I dubbi e le polemiche

Nonostante gli evidenti benefici in termini di sicurezza, l’introduzione di un sistema che interviene direttamente sulla guida solleva importanti interrogativi. Molti costruttori e associazioni di automobilisti ritengono necessario garantire al conducente la possibilità di mantenere il controllo del veicolo in situazioni particolari, come un sorpasso o una manovra d’emergenza.

Un altro punto critico riguarda l’affidabilità dei dati letti dalle auto. Oggi, con la mancanza di cartelli, mappe non aggiornate e segnali non sempre ottimali, siamo ben lontani dall’avere tecnologie a prova di errore. Inoltre, sistemi del genere hanno un costo di sviluppo che inevitabilmente ricadrà sul cliente finale, rischiando di bloccare la vendita di auto nuove e facendo invecchiare ulteriormente il parco auto europeo.

Auto più vecchie, infatti, sono meno sicure, a prescindere dalla presenza di sistemi che ci impediscano di superare i limiti di velocità. La sfida, quindi, è trovare un equilibrio tra sicurezza stradale e libertà di guida, senza compromettere l’accessibilità delle auto nuove.

Il futuro della sicurezza stradale

Se la proposta dovesse trasformarsi in una vera iniziativa legislativa, aprirebbe uno dei dibattiti più importanti degli ultimi anni nel settore automotive. L’Europa continua a puntare sulla tecnologia per ridurre il numero delle vittime sulle strade, ma resta da capire fino a che punto gli automobilisti saranno disposti ad accettare un’auto capace di decidere autonomamente quando rallentare.

Per ora, si tratta ancora di una fase esplorativa e non è detto che un domani noi si debba guidare auto che decidono in automatico a quale velocità andare, senza possibilità di agire e spegnere il dispositivo. Tuttavia, l’ETSC spingerà in tal senso, come già sta facendo per chiedere di ridurre i limiti di velocità in Europa portandoli a 30 km/h nei centri abitati, 70 km/h sulle strade extraurbane e 120 km/h in autostrada.

Il dibattito è aperto e le opinioni sono contrastanti. Da un lato, c’è chi vede in questa tecnologia una soluzione efficace per salvare vite umane; dall’altro, chi teme una limitazione eccessiva della libertà di guida. Quello che è certo è che la sicurezza stradale non è un argomento su cui scherzare e qualsiasi decisione dovrà essere presa con la massima attenzione e dopo un’ampia consultazione con tutti gli stakeholder coinvolti.