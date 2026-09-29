Frecce LED per auto: tipologie e legalità nell’UE

Tuttavia, l’adozione di questo formato rappresenta spesso, nella pratica, più un problema che un vantaggio. La grande maggioranza dei proprietari di auto trascura la qualità dell’illuminazione scelta e la sua corretta regolazione. Il risultato è che abbagliare altri conducenti durante la marcia — anche con le frecce — è una situazione frequente. Per migliorare la visibilità del proprio veicolo sulla strada, la scelta migliore è acquistare le frecce su welldoneparts.com. Tutti i modelli sono certificati e conformi alle normative UE sull’utilizzo dell’illuminazione sui veicoli.

Legalità delle frecce LED nel territorio dell’UE

Nei paesi dell’Unione Europea, l’utilizzo di lampade LED al posto di quelle alogene è una soluzione del tutto legale, ma a determinate condizioni:

il modulo luminoso deve essere certificato;

i proiettori devono contenere LED di serie, e non essere alogeni modificati;

dopo l’installazione, l’illuminazione deve essere regolata presso un centro assistenza, qualora non si riesca autonomamente;

le caratteristiche di luminosità, colore e angolo di orientamento devono essere conformi agli standard;

il veicolo deve essere compatibile con la sostituzione dell’illuminazione alogena attuale con quella LED.

Nel territorio dell’UE i LED sulle auto rimangono ancora un tema controverso, poiché molti proprietari non rispettano le normative. L’acquisto di prodotti non originali o di alternative economiche prive di certificazione è illegale e, in determinate circostanze, può comportare una sanzione. Tuttavia, l’attenzione viene posta principalmente sul corretto funzionamento dell’illuminazione, sul colore e sulla regolazione, considerati i parametri prioritari nella scelta dell’illuminazione.

Frecce LED dinamiche: caratteristiche costruttive

Nell’assortimento di Welldoneparts, oltre alle varianti standard, sono disponibili anche frecce in versione dinamica. All’attivazione, viene creato un effetto per cui la luce sembra “scorrere” anziché lampeggiare come di consueto. Il movimento avviene lungo la striscia LED, programmata di conseguenza. Queste versioni sono sempre più presenti negli allestimenti di serie delle nuove automobili, ma è possibile anche aggiornare i modelli più vecchi per migliorarne l’estetica.

Vantaggi e svantaggi delle frecce sequenziali

Nonostante le frecce in modalità dinamica abbiano un aspetto accattivante e conferiscano un tocco di modernità al veicolo, sono considerate più sicure: la modalità luminosa “scorrevole” attira meglio l’attenzione degli altri utenti della strada, riducendo sensibilmente il rischio di incidenti causati da distrazione.

Tuttavia, è fondamentale mantenere chiarezza e semplicità, poiché sul mercato si trovano varianti con frecce, immagini e scritte che possono risultare incomprensibili agli altri utenti della strada — secondo le normative, l’indicatore di direzione deve essere inequivocabile. È inoltre opportuno evitare varianti multicolori: nella maggior parte dei paesi UE è standardizzato che la luce che indica la svolta debba essere arancione, tendente al giallo. Qualsiasi altra variante costituisce un’infrazione.

Le frecce LED classiche

Nonostante la crescente popolarità delle frecce dinamiche, quelle classiche rimangono lo standard ottimale. La modalità di lampeggio arancione è considerata più comoda e familiare per i conducenti. È tuttavia importante:

garantire una buona luminosità, soprattutto in caso di nebbia, maltempo e nelle ore notturne;

regolare correttamente l’illuminazione nel rispetto degli standard;

verificare il corretto funzionamento degli elementi luminosi;

curare la plastica, affinché l’effetto di opacizzazione non comprometta la visibilità.

Anche nell’acquisto di frecce classiche prestare attenzione alla certificazione. Sebbene la differenza di illuminazione non sia così evidente come sui proiettori principali, esiste comunque. Anche scostamenti minimi dalla norma possono essere motivo di sanzione o di incidente in futuro.