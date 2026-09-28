Il Ducati Lenovo Team è al centro dell’attenzione nella stagione 2026, sia nella World Superbike che nella MotoGP. Tra la ricerca di un primo titolo mondiale per Nicolò Bulega e le continue vittorie di Marc Márquez, il marchio italiano racconta una serie di successi, contratti rinnovati e anticipazioni per il futuro prossimo.

Bulega vuole coronarsi campione del mondo Superbike a Cremona

Il Gran premio di Cremona ha offerto al giovane italiano l’occasione di lottare davanti a un pubblico caloroso. Prenotato per la carica finale del campionato, Bulega ha mostrato determinazione nel mirare al trionfo, mentre il collega spagnolo Lecuona cercava la sua seconda vittoria stagionale. Contestualmente, Ducati Corse ha confermato il rinnovo del contratto con Bulega, consolidando un percorso basato su crescita e risultati. Il pilota, attualmente titolare del team Racing-Ducati avrà l’opportunità di passare alla MotoGP nella prossima stagione con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team segnando un passo fondamentale nella sua carriera.

Márquez conquista podi e vette nella MotoGP 2026

Nel weekend austriaco, il Marc Márquez ha dimostrato ancora una volta la sua classe. In gara principale ha chiuso al quinto posto mentre nella sprint si è piazzato al secondo. Il venerdì di Spielberg, la squadra Ducati ha registrato un quarto posto, confermando la solidità del pacchetto Desmosedici GP. Francesco Bagnaia, compagno di squadra, ha alternato posizioni: settima in Austria, sesta nella corsa successiva, ma anche un 18° posto in una delle qualifiche, evidenziando le difficoltà incontrate nella stagione.

Le tappe decisive: Misano e Aragon

Il Gran Premio di Misano ha rappresentato un punto di svolta: Márquez ha conquistato la vittoria, portando il pilota in testa alla classifica e facendo salire la casa costruttrice al comando del campionato costruttori. Bagnaia, però, è stato costretto al ritiro a causa di una caduta, segnalando la variabilità delle prestazioni. In sprint a Misano, il team ha nuovamente dominato, mentre nella gara principale Bagnaia è arrivato al tredicesimo posto. Successivamente, al MotorLand Aragón Márquez ha chiuso al primo posto, mentre Bagnaia ha subito una caduta, posizionandosi in undicesima posizione.

Prospettive per il futuro: San Marino e l’arrivo di Bulega in MotoGP

Il calendario avanzato vede il Ducati Lenovo Team pronto a sfidare il Gran Premio di San Marino, con i tifosi di casa pronti a sostenere i piloti. Parallelamente, l’annuncio del passaggio di Bulega al mondo della MotoGP ha suscitato grande entusiasmo: il giovane italiano, già titolare di un contratto con Ducati Corse, prenderà il volo con il team VR46 nella prossima stagione, portando con sé l’esperienza maturata in Superbike e la fiducia del marchio. Questo doppio impegno di Ducati, tra la lotta per il titolo Superbike e le aspirazioni nella MotoGP, sottolinea la volontà dell’azienda di mantenere una presenza dominante su entrambi i fronti.

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