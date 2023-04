Mini sta completando lo sviluppo della terza generazione della Countryman. La produzione inizierà a novembre presso lo stabilimento BMW di Lipsia. Sarà la prima Mini a essere assemblata in Germania. Una caratteristica speciale di questa nuova generazione è che sarà disponibile come veicolo 100% elettrico. Mini ha annunciato che saranno disponibili due versioni: Countryman E e Countryman SE ALL4.

Futura Mini Countryman elettrica: caratteristiche, dimensioni, autonomia

La E avrà un motore da 140 kW (191 CV). La SE avrà due blocchi, uno su ciascun asse, per una trazione integrale… da qui la denominazione ALL4. La potenza massima combinata è di 230 kW, ovvero 313 CV. Entrambe le varianti avranno la stessa batteria, con una capacità di 64,7 kWh. Il produttore dichiara un’autonomia di circa 450 km.

Questi dati tecnici vi ricordano qualcosa? Per la versione ALL4 sono identici a quelli della BMW iX1. Logicamente, la nuova Countryman ha la stessa base. E diventa persino l’equivalente della X1 in termini di dimensioni. Mini sta preparando un veicolo ancora più grande, confermando una lunghezza di 4,43 metri, 13 centimetri in più rispetto alla versione attuale. L’altezza è superiore di 6 cm, con 1,61 metri.

La Mini si rivolgerà così a una clientela sempre più orientata alla famiglia. Per coloro che pensano che stia diventando troppo grande, il produttore sta preparando un altro SUV, l’Aceman, che sarà lungo circa 4,10 metri.

Gli annunci tecnici di oggi sono accompagnati dalle immagini di un prototipo camuffato in modo più leggero. Se ci si concentra su di esso, si possono distinguere i contorni della griglia, i fari, le luci (leggermente morse dal portellone posteriore) o il finestrino laterale. Quest’ultimo forma ancora un blocco continuo, anche se il tetto cade nel quarto posteriore.

Il marchio vuole rendere il suo SUV più ecologico. Le decorazioni cromate sono state eliminate e i cerchi in lega leggera sono realizzati con il 70% di alluminio secondario. All’interno, il cruscotto, il volante, l’headliner e le superfici del pavimento, così come i tappetini, sono realizzati in poliestere riciclato ottenuto da bottiglie in PET e da resti di moquette.

