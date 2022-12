Dove fare il tagliando dell’auto in garanzia? Ebbene, si tratta di una procedura assolutamente importante. Per non far decadere la garanzia, infatti, è necessario rispettare alcuni requisiti che garantiranno – oltretutto – un ottimo stato di salute del veicolo.

Cos’è il tagliando dell’auto?

Innanzitutto, per tagliando ci si riferisce al controllo periodico delle singole componenti dell’auto. Si differenzia quindi dalla revisione, che controlla l’auto nel suo complesso. Tra i fattori principali del tagliando troviamo:

Controllo e cambio olio motore

Controllo e ripristino fluidi

Sostituzione o semplice controllo della cinghia di distribuzione

Sostituzione filtri

Controllo pressione pneumatici

Controllo impianto frenante

Generalmente, un tagliando va effettuato ogni anno oppure ogni 30.000 chilometri.

Vi ricordo che si tratta di una procedura estremamente importante e che vi permetterà di garantire lunga vita alla vostra auto.

Dove fare il tagliando dell’auto in garanzia?

Il tagliando dell’auto in garanzia si può effettuare in qualsiasi officina autorizzata e iscritta all’albo degli autoriparatori. Ciò significa che non siete costretti a recarvi ogni volta nella casa madre del veicolo.

Tuttavia, per usufruire della garanzia dovete dimostrare di aver rispettato il piano di manutenzione dell’auto.

Dovete quindi rispettare ciò che stabilisce il costruttore e dovete avere una documentazione che lo dimostri.

Nel caso la manutenzione sia stata fatta male e siano stati utilizzati materiali sbagliati, la garanzia decade automaticamente. Per il cambio olio, ad esempio, è necessario utilizzare un prodotto che sia perfettamente compatibile con la vostra auto.

Assicuratevi di mostrare la documentazione che comprenda la sigla SAE, API, ACEA e OEm.

Garanzie aggiuntive

In alcuni casi, secondo contratto, l’auto dovrebbe essere sottoposta al tagliando ogni 10.000 km.

In caso contrario, rischiate di perdere la garanzia.

Infine, assicuratevi che la ricevuta del tagliando riporti tutte le informazioni necessarie.

LEGGI ANCHE: