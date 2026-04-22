Gajser doma la seconda manche, Herlings si aggiudica il GP Trentino

Il circuito di Pietramurata ha offerto un pomeriggio pieno di colpi di scena per la tappa italiana del MXGP. Tra partenze concitate, sorpassi e cadute, la seconda manche ha visto emergere con forza il nome di Tim Gajser, capace di aggiudicarsi gara-2 grazie a una gestione attenta della corsa e a passaggi puliti nei momenti decisivi. La pista, preparata per un confronto serrato, ha messo alla prova sia i piloti di punta sia chi cercava il riscatto dopo la qualifica.

Alle spalle di Gajser si è consumata una rimonta spettacolare firmata da Jeffrey Herlings, che nonostante qualche errore nei giri centrali ha recuperato posizioni fino a prendersi il secondo gradino del podio di manche e, complessivamente, il successo nel Gran Premio del Trentino. Tra i protagonisti anche Lucas Coenen, autore di una gara di carattere: dopo una caduta è riuscito a limitare i danni e a conservare posti utili sia nella manche sia nella classifica iridata.

La dinamica di gara-2

La partenza ha premiato inizialmente piloti come Kay De Wolf, che si è portato al comando con decisione; subito dietro si è formato un gruppo di inseguitori in cui si alternavano nomi come Coenen, Vialle e Herlings. Nel corso dei primi giri l’andamento è cambiato a più riprese: ci sono state cadute che hanno rimescolato le carte e alcuni piloti hanno perso terreno a causa di piccoli errori. A metà gara Gajser ha infilato i passaggi giusti, imprimendo un ritmo costante che gli ha permesso di allungare quanto basta per gestire il finale.

Giri decisivi e sorpassi

Negli ultimi passaggi Herlings ha messo a segno una serie di attacchi veloci e ha limato lo svantaggio, ma non è riuscito a rimontare fino alla leadership. La lotta per il podio è stata serrata: Coenen ha patito una caduta che avrebbe potuto compromettere la posizione, tuttavia ha dimostrato tenacia nel recupero, tenendo il terzo posto finale di gara-2. Durante la manche sono emersi anche piloti che hanno dovuto fare i conti con i doppiati e alcune traiettorie rese insidiose dalle evoluzioni della pista.

Prestazioni cronometriche

Il confronto sui tempi sul giro ha evidenziato come i leader abbiano spesso viaggiato sotto i limiti della pista: alcune tornate sono state completate nei riferimenti del minuto e quarantasette, con Gajser capace di segnare riferimenti molto competitivi durante i passaggi decisivi. Questo ritmo elevato ha reso difficile qualsiasi contrattacco prolungato, premiando chi ha saputo mantenere traiettorie pulite e scelte di guida misurate.

Risultati, podi e protagonisti italiani

Al termine delle due manche la classifica complessiva del Gran Premio ha sorriso a Jeffrey Herlings, che con la somma dei risultati è riuscito a imporsi nello GP del Trentino. La seconda manche, però, ha visto l’affermazione di Tim Gajser, mentre al terzo posto complessivo si è piazzato Lucas Coenen, bravo a limitare i danni dopo la caduta.

Dal punto di vista azzurro, Andrea Adamo ha confermato segnali positivi: sesto in gara-1 e tredicesimo in gara-2, ha mostrato progressi rispetto alle uscite precedenti. Alberto Forato ha portato a casa posizioni utili in entrambe le manche, chiudendo tra i primi venti alla fine della seconda frazione. Questi risultati rivelano una buona capacità di reazione dei piloti italiani su una pista tecnica e impegnativa.

Conseguenze per la classifica di campionato

La tappa trentina ha rimescolato la graduatoria iridata: Lucas Coenen mantiene la leadership del campionato, ma il margine su Jeffrey Herlings si è assottigliato a sole quattro lunghezze, mostrando quanto il duello per il titolo sia ancora aperto. La prestazione di Gajser, vincitore di manche, rappresenta un monito per i due contendenti principali e può avere impatto psicologico nelle trasferte successive.

In sintesi, il weekend ha confermato l’equilibrio tra i protagonisti e ha messo in luce come piccoli errori o cadute possano avere ripercussioni decisive sulla classifica. Il campionato continua senza un favorito netto: attenzione alla consistenza e alla gestione delle manche, fattori che faranno la differenza nelle prossime prove.

Osservazioni finali

Il Gran Premio del Trentino è stato una prova di resistenza, strategia e capacità di reazione. Tra sorpassi spettacolari, recuperi e qualche scivolata, il weekend ha offerto materiale di studio per team e piloti in vista dei round futuri. Il confronto tra Gajser, Herlings e Coenen rimane il filo conduttore del campionato: chi saprà essere più regolare e meno incline agli errori avrà il vantaggio decisivo nella corsa al titolo.