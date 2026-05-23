Geely a Milano: il centro che definisce l’estetica dell’auto

Milano diventa laboratorio estetico di Geely: hub, principi progettuali e progetti che traducono sensibilità europea e innovazione tecnologica in auto più coerenti e riconoscibili

Nel cuore di Porta Nuova, all’interno della Torre Diamante, si è stabilito il Geely Innovation Design Center Italy, un punto di riferimento pensato non solo come ufficio ma come laboratorio culturale. L’apertura nel 2026 ha segnato l’ingresso di Geely nel tessuto creativo milanese, mettendo in relazione la tradizione del progetto europeo con le piattaforme tecnologiche globali del gruppo. Qui si pensa a come la macchina possa essere insieme oggetto funzionale e simbolo di stile, con attenzione a mobilità elettrificata, interfacce intelligenti e alla qualità dei materiali.

La presenza milanese va oltre la semplice filiale: è un tassello di una rete che comprende altri quattro centri a Shanghai, Ningbo, Göteborg e Coventry. Lo scopo è quello di costruire un linguaggio estetico riconoscibile a livello mondiale e al tempo stesso capace di dialogare con sensibilità locali. L’ambiente urbano di Milano, con scuole, studi di design e istituzioni culturali, offre stimoli continui per tradurre tendenze e abitudini quotidiane in dettagli progettuali concreti.

Milano come hub creativo

Milano è stata scelta per la sua capacità di mettere in relazione moda, architettura e industria: il cosiddetto Italian Flair — inteso come cura delle proporzioni, attenzione alla luce e alla relazione con l’utente — è uno dei fattori che il centro porta dentro i processi progettuali. La città ha fatto da palco a iniziative come Anima Mundi, installazione ospitata alla Milano Design Week 2026 curata dallo studio Dotdotdot, dove immagini generative, suono e dati ambientali hanno trasformato l’automobile in un oggetto culturale. Nel contesto milanese si sviluppano prototipi, walkthrough immersivi e modelli 3D che riflettono scelte estetiche pensate per mercati diversi.

Una grammatica estetica in continua evoluzione

Al centro del discorso estetico di Geely c’è la Ripple Aesthetics, un sistema che trae ispirazione dalle increspature del Lago Ovest di Hangzhou e che si è evoluto in declinazioni come Light Ripple, Galaxy Ripple e Starfall Ripple. Questi codici definiscono superfici, firme luminose e proporzioni, mantenendo continuità tra modelli endotermici ed elettrici. Accanto a questo linguaggio ci sono i Nine Principles, un framework metodologico che integra radici culturali, sviluppo tecnologico e centralità dell’utente: Rooted in Brand Culture, Rooted in Technological Development e Rooted in User Needs sono principi che guidano ogni fase del progetto, dall’idea iniziale alla produzione.

La rete globale e i laboratori

Il centro milanese è una delle cinque porte d’accesso di una rete progettuale che lavora 24 ore su 24: Shanghai interpreta i trend del mercato domestico, Ningbo è orientata all’industrializzazione, Göteborg mantiene l’eredità di Volvo sulla sicurezza e la sostenibilità, mentre Coventry dialoga con l’approccio di Lotus su performance e leggerezza. Milano si occupa di allineare i codici visivi e di mediare tra sensibilità continentali diverse. Questo funzionamento a rete consente di adattare soluzioni architetturali e materiali alle specificità locali mantenendo una forte coerenza di brand.

Team, scambi e visione integrata

Sotto la guida di figure di riferimento come Chen Zheng, il team riunisce professionisti provenienti da oltre venti Paesi, favorendo uno scambio continuo tra talenti europei e asiatici. Le collaborazioni con università e istituzioni, programmi di scambio e laboratori con il mondo della moda e dell’architettura permettono di intercettare linguaggi emergenti e tradurli in prodotti. La strategia si fonda sul rapporto tra ricerca estetica e capacità industriale, rendendo il design una leva strategica per la competitività commerciale.

Collaborazioni, riconoscimenti e impatto sugli utenti

Le iniziative culturali organizzate dal gruppo, come l’International Automotive Design Forum che ha visto la partecipazione di maestri come Marcello Gandini, Giorgetto Giugiaro e Leonardo Fioravanti, insieme a istituzioni come il Royal College of Art e la Pforzheim University, testimoniano l’investimento sul capitale umano. Sul piano commerciale, nel 2026 il gruppo Geely Auto Group ha superato i 3 milioni di veicoli venduti e ha raccolto oltre 70 riconoscimenti internazionali, tra cui iF Design Award e Red Dot. Questi risultati confermano che estetica e funzionalità possono generare valore di mercato e riconoscibilità.

Per l’utente finale, la strategia si traduce in vetture che puntano a essere sobrie ma espressive, con interfacce che comunicano senza sovraccaricare e materiali coerenti con l’uso quotidiano. La domanda che il centro pone è pratica e provocatoria insieme: quale dettaglio, domani mattina, farà riconoscere un’auto come parte della propria vita? È su quella risposta che Milano e Geely stanno costruendo il progetto estetico della mobilità contemporanea.