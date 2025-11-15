Giocare e Progettare: Costruisci la McLaren Formula E con i LEGO NEOM

Il set LEGO NEOM McLaren Formula E Race Car offre un'esperienza di costruzione emozionante e coinvolgente per i giovani appassionati di corse automobilistiche.

Per stimolare la creatività e l’interesse per l’ingegneria nei bambini, il set LEGO NEOM McLaren Formula E Race Car (42169) si presenta come una scelta ottimale. Questo kit di costruzione è progettato per ragazzi e ragazze a partire dai 9 anni, combinando il divertimento della costruzione con l’emozione di un’auto da corsa.

Costruire e giocare con la Formula E

Il set offre un’esperienza coinvolgente, permettendo ai bambini di assemblare un modello dettagliato della McLaren Formula E. I giovani ingegneri possono scoprire il mondo delle corse mentre uniscono i vari pezzi, dando vita a un veicolo utilizzabile per giochi di ruolo e avventure immaginarie. Grazie alla sua funzione di doppio pull-back, il modello è capace di sfrecciare via, garantendo ore di divertimento e competizione.

Un modello ricco di funzionalità

La McLaren LEGO non è solo un modello da esposizione, ma un autentico giocattolo dinamico. I bambini possono utilizzare la funzione sterzante per guidare il loro veicolo e simulare le manovre di una vera gara. Questa interattività non solo rende il gioco più emozionante, ma insegna anche concetti base di fisica e ingegneria attraverso il gioco attivo.

Un regalo perfetto per gli appassionati di veicoli

Per i giovani appassionati di auto, questo set LEGO rappresenta un regalo eccezionale. Offre un’esperienza di costruzione gratificante e incoraggia la curiosità scientifica e l’interesse per l’innovazione. I dettagli realistici presenti nel modello rendono omaggio alla vera McLaren Formula E, consentendo ai bambini di esplorare il design e le caratteristiche di un’auto da corsa di alta gamma.

Guida alla costruzione con l’app LEGO

Per arricchire l’esperienza di costruzione, il set è supportato dall’app LEGO Builder. Questa applicazione guida i giovani costruttori attraverso le varie fasi del montaggio, permettendo loro di ingrandire e ruotare i modelli in 3D per una migliore comprensione. Inoltre, consente di salvare i progressi e monitorare i successi, rendendo il processo di costruzione ancora più interattivo.

Dettagli tecnici del set

Il set LEGO NEOM McLaren Formula E Race Car è composto da 452 pezzi e, una volta assemblato, misura 6 cm in altezza, 31 cm in lunghezza e 12 cm in larghezza. La varietà di pezzi e le possibilità di personalizzazione stimolano la creatività e l’immaginazione dei bambini. Questo kit non rappresenta solo un gioco; è un’introduzione all’affascinante mondo dell’ingegneria.

Il set LEGO NEOM McLaren Formula E Race Car offre l’opportunità per i giovani di esplorare la loro passione per le corse e l’ingegneria. Con la sua combinazione di costruzione interattiva e funzioni dinamiche, rappresenta un regalo in grado di ispirare e educare, rendendo ogni momento di gioco un’esperienza unica.