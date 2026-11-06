Una giornata a Palazzo Tursi per approfondire regole, segnaletica e nuovi modelli di mobilità urbana a Genova.

Il Comune di Genova ha annunciatoun ciclo formativo dedicato alla sicurezza stradale e alla gestione efficiente della viabilità urbana. L’iniziativa, denominata “Muoversi informati per la nostra città 2027”, si colloca all’interno delle politiche comunali volte a diffondere la cultura della sicurezza e a garantire una mobilità più responsabile. L’appuntamento è fissato per il 19 gennaio 2027 presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, sede simbolo dell’innovazione amministrativa della città.

Obiettivi della giornata “Muoversi informati per la nostra città 2027”

Il programma intende fornire un quadro completo delle normative vigenti in materia di omicidio stradale, Codice della Strada e responsabilità degli Enti nella progettazione della segnaletica. Verranno illustrate le procedure per la gestione del catasto della segnaletica, con particolare attenzione all’interazione tra mobilità ordinaria e mobilità dolce. Inoltre, la formazione punta a creare un terreno comune tra amministratori, tecnici e operatori, promuovendo pratiche che riducano gli incidenti e supportino la transizione verso una città più sicura e sostenibile.

Programma dettagliato e momenti di confronto

La giornata si articola in due blocchi: al mattino, esperti di diritto stradale illustreranno gli aspetti giuridici e le responsabilità dell’Ente nella gestione della viabilità. Nel pomeriggio, specialisti di urbanistica e ingegneria presenteranno casi studio sulla progettazione della segnaletica e sull’integrazione di percorsi pedonali e ciclabili. Tra le sessioni è previsto uno spazio dedicato al dialogo aperto, in cui i partecipanti potranno porre domande direttamente ai relatori. Per chi non potrà essere presente in loco, è disponibile una diretta streaming con possibilità di interagire tramite chat.

Sponsorizzazione e allineamento agli obiettivi ESG

L’ingresso degli sponsor è strettamente collegato al rating ESG (Environmental, Social and Governance). Il progetto contribuisce a:

• Obiettivo 9 – imprese, innovazione e infrastrutture, favorendo lo sviluppo di infrastrutture resilienti;

• Obiettivo 11 – città e comunità sostenibili, rendendo gli spazi urbani più inclusivi e duraturi;

• Obiettivo 13 – lotta al cambiamento climatico, grazie a misure concrete per ridurre le emissioni legate al traffico.

Le aziende che aderiscono otterranno visibilità durante l’evento, materiale promozionale e la possibilità di posizionare il proprio brand accanto a iniziative di forte impatto sociale.

Il dossier di sponsorizzazione allegato al comunicato fornisce dettagli su target, location, categorie di supporto e i benefit riservati ai partner. Tra i destinatari vi sono enti pubblici, società di ingegneria, fornitori di segnaletica e realtà attive nella mobilità sostenibile. La partecipazione, sia in presenza che virtuale, è aperta a professionisti del settore, rappresentanti delle associazioni di cittadini e a tutte le parti interessate a contribuire a una gestione più sicura e ecologica delle strade genovesi.