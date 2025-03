Un evento dedicato agli appassionati delle moto

Sabato 22 marzo, i concessionari Royal Enfield si trasformeranno in un palcoscenico per gli amanti delle due ruote. Durante questa giornata speciale, sarà possibile ammirare e provare le nuove Bear 650 e Classic 650, due modelli che stanno già attirando l’attenzione degli appassionati. I visitatori avranno l’opportunità di effettuare test ride, un’esperienza fondamentale per chi desidera conoscere meglio le caratteristiche di queste moto. Per partecipare, è necessario prenotare il test ride contattando direttamente il concessionario di riferimento.

Offerta Winter Reward: un’opportunità da non perdere

Oltre alla possibilità di provare le moto, Royal Enfield offre un’interessante promozione chiamata Winter Reward. Fino alla fine dell’evento, chi decide di acquistare una Bear 650 o una Classic 650 potrà beneficiare di una supervalutazione dell’usato pari a 500 euro. Questa offerta rappresenta un incentivo significativo per coloro che desiderano entrare nel mondo delle moto Royal Enfield, rendendo l’acquisto ancora più vantaggioso. La supervalutazione dell’usato è un’opzione che può fare la differenza, soprattutto in un mercato competitivo come quello delle moto.

Le caratteristiche delle nuove Bear 650 e Classic 650

La Bear 650 e la Classic 650 sono modelli che uniscono tradizione e innovazione, tipici del marchio Royal Enfield. La Bear 650 si distingue per il suo design robusto e le prestazioni elevate, mentre la Classic 650 richiama il fascino delle moto vintage, senza compromettere la tecnologia moderna. Entrambi i modelli sono equipaggiati con motori potenti e offrono un’esperienza di guida unica, perfetta per gli amanti delle lunghe percorrenze e delle avventure su strada. Durante l’evento, i partecipanti potranno scoprire tutte le specifiche tecniche e le peculiarità di queste moto, grazie alla presenza di esperti del settore.