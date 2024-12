Giulio Marc D’Alberton entra nel team di Hyundai Italia

Hyundai Italia ha recentemente annunciato la nomina di Giulio Marc D’Alberton come nuovo capo del Dipartimento PR & Events. Con un’esperienza consolidata nel settore della comunicazione automotive, D’Alberton si unisce al team di manager italiani dell’azienda coreana, portando con sé una vasta esperienza maturata in importanti gruppi automobilistici come Toyota, PSA, Stellantis e Renault.

Un ruolo strategico per la crescita del brand

Giulio D’Alberton avrà il compito di accelerare la crescita del marchio Hyundai in Italia, lavorando a stretto contatto con Francesco Calcara, Presidente e CEO di Hyundai Italia. La sua esperienza pregressa in ambito marketing e comunicazione sarà fondamentale per implementare strategie efficaci che migliorino la percezione del brand nel mercato italiano. D’Alberton riporterà direttamente a Calcara, evidenziando l’importanza del suo ruolo all’interno dell’organizzazione.

Un background solido e una visione chiara

Laureato in Economia e Commercio con un Master specializzato nel settore automotive, D’Alberton ha dimostrato nel corso della sua carriera una forte capacità di adattamento e innovazione. La sua missione sarà quella di sviluppare eventi sul territorio e gestire le pubbliche relazioni, collaborando con Davide Bagno, PR & Communication Expert, per garantire una comunicazione efficace e coinvolgente.

Le parole di Francesco Calcara

Francesco Calcara ha accolto D’Alberton con entusiasmo, sottolineando l’importanza di avere un professionista con una solida esperienza nelle PR e una passione per l’automotive nel team. Calcara ha dichiarato: “Siamo certi che Giulio ci aiuterà a trasmettere al pubblico italiano i nostri valori e a migliorare la riconoscibilità del nostro brand”. In un periodo di grandi sfide per l’industria automobilistica, la nomina di D’Alberton rappresenta un passo strategico per Hyundai Italia, che punta a cogliere nuove opportunità attraverso un rinnovato impegno nella comunicazione.