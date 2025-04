Bentornati al consueto appuntamento con la rubrica “Glorie d’annata” in cui Motorimagazine.it vi porta a scoprire o riscoprire vecchie automobili che hanno avuto una storia importante e che potranno godere di rilevanza collezionistica nel prossimo futuro. In questo 17esimo episodio parleremo di un’auto troppo spesso dimenticata ma che è risultata fondamentale per una sigla di successo: Nissan GTR ed in particolare la semi-sconosciuta R31.

Nissan R31: la storia della berlina non GTR

Per parlare della Nissan Skyline R31 dobbiamo tornare indietro agli anni 80′ in particolare al 1985 quando la casa nipponica ha intenzioni di partecipare al campionato Turismo Gruppo A, per poterlo fare serve un’auto nuova perché le altre sono troppo vecchie e quindi si decide di puntare su caratteristiche solide e vincenti.

Queste caratteristiche sono il motore 6 cilindri in linea doppio albero a camme RB20 DET-R nella versione stradale più potente la GTS-R l’auto è capace di sviluppare una potenza di 210 cavalli a 6.400 giri/minuto e una coppia massima di 245 NM a 4.800 giri/minuto.

Gli interventi tecnici che caratterizzavano il modello sono stati l’introduzione di un turbocompressore maggiorato, in grado di garantire maggiore potenza, un collettore di scarico specifico e un intercooler maggiorato per migliorare il raffreddamento.

In termini di produzione quest’auto è stata prodotta in sole 800 unità per garantire l’omologazione dell’auto al campionato Turismo.

Le quotazioni sul mercato

Complici i bassi numeri prodotti ed il fatto che sia un’auto la cui aura è stata oscurata dalle sorelle successive, in particolare la R32 e la R34 che ora hanno quotazioni record, il suo prezzo è attualmente accessibile.

In Italia non ve ne sono in vendita, l’unico esemplare sul mercato in Europa è in vendita in Francia ad un prezzo di 32.000 euro.

Una quotazione decisamente al di sotto rispetto alle più conosciute Skyline, che permette di entrare in possesso di un “unicorno” capace di garantire divertimento al volante e sicuramente tantissimi sguardi di ammirazione e curiosità.