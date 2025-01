Undicesimo episodio di "Glorie d'annata" rubrica dedicata alle auto old school, protagonista un'auto targa tutta italiana, Lamborghini Jalpa.

La rubrica di Motorimagazine.it “Glorie d’annata” giunge al suo undicesimo episodio ed il tema è una sportiva Lamborghini che era stata dimenticata dagli appassionati ma che nel corso degli ultimi tempi è tornata ad acquisire un discreto valore. Stiamo parlando della Jalpa di cui scopriremo la storia e le quotazioni di mercato attuali.

Lamborghini Jalpa: la sua storia

La storia della Jalpa ha inizio con un cambio di proprietà importante, dalle mani di Ferruccio Lamborghini il marchio italiano passa nelle mani dei fratelli Jean-Claude e Patrick Mimran che portano i capitali utili a risollevare l’azienda.

Il primo obiettivo è svecchiare il parco auto, l’auto di punta era ed è rimasta la Countach. Bisognava però avere una sostituta della Silhouette e della Urraco. Ecco che sotto l’egida, per la direzione tecnica, di Giulio Alfieri nel 1980 nasce la Jalpa.

Il motore è un V8 di 3.496 cm3 montato trasversalmente e capace di erogare una potenza di 255 cavalli. La Jalpa è l’ultima Lamborghini ad adottare questo tipo di propulsore.

Il design è affidato a Bertone e la carrozzeria affidata alla Silver Car di Torino. La velocità massima che riusciva a raggiungere era fissata in 234 km/h.

La produzione fu interrotta nel 1988 a seguito del cambio di proprietà che passò alla Chrysler Corporation. Ne furono costruite in totale 416.

Al grande pubblico è famosa per la presenza nel film di Sylvester Stallone Rocky IV

Le quotazioni di mercato

Al momento sul mercato italiano non ve ne sono molte in vendita. In fatti su uno dei maggiori siti di commercio d’auto se ne trovano solamente 2.

La meno cara ha un valore di 140.000 euro mentre l’altra è leggermente più cara, 150.000 euro, molto probabilmente per via del colore molto particolare.

In generale la quotazione media della Jalpa è superiore ai 130.000 euro e potrà solo salire per via della sua rarità. Si tratta quindi di un investimento di portata rilevante ma ce lo si aspetta da una Lamborghini.