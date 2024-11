Il quinto episodio di “Glorie d’annata” vedrà come protagonista un’auto realizzata da un marchio che sin dalla sua nascita è stato simbolo di vetture di qualità alla portata di tutti, non a caso il suo nome significa “auto del popolo” vale a dire Volkswagen brand che ha acquirenti ed appassionati in tutto il mondo. La vettura che scopriremo a breve è una coupé degli anni ’70.

Volkswagen SP2: la sua storia

La Volkswagen SP2 nasce dalla mente di un designer brasiliano di chiare origini italiane, Marcio Piancastelli couadivato da Schiemann e Lieding ed il principale obiettivo, oltre a dimostrare che la divisione brasiliana fosse in grado di realizzare auto di qualità, era la realizzazione di un’auto sportiva.

Il riferimento ed ispirazione furono le coupé italiane di quel periodo e le altre sportive brasiliane come Puma, Santa Matilde e Miura, ma naturalmente trattandosi di Volkswagen doveva essere un’auto alla portata di un numero maggiore di acquirenti.

Ecco quindi che nel 1972 nasce questo modello. Il suo motore era un 4 cilindri 1.700 cc da 80 cavalli con raffreddamento ad aria, tecnologia nata da Volkswagen con il Maggiolino, Maggiolone, Tipo 3 ed altre vetture di metà 900.

Un’auto quindi dalle caratteristiche semplici e dalle prestazioni non troppo esaltanti che infatti le permettevano di avere un consumo medio di 10 km con un litro di benzina. Quest’ultimo, un dato non da poco per un’auto che aveva come prerogativa quella di essere sportiva.

Il mercato e le sue quotazioni

La Volkswagen SP2 la si può considerare un vero e proprio “unicorno” dato che fu prodotta per 4 anni, dal 1972 al 1976 ed in appena 11.123 esemplari per il solo mercato brasiliano.

Nessun’auto fu importata in Europa e le poche che sono state importate nel nostro continente, decenni dopo, sono state battute per una cifra di poco superiore ai 20.000 euro. Naturalmente in questi anni le quotazioni sono salite e l’ultima che è stata immessa sul mercato dell’usato a luglio 2024 si trovava in USA ed aveva un prezzo di 37.000 dollari e non è stata venduta.

Può naturalmente essere un progetto ed un’auto d’epoca di nicchia da conservare qualora la si riuscisse a trovare in Europa come modello importato dal Brasile.