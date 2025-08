Glorie d'annata vi trascina negli anni '90 per trattare della berlina nata per competere e vincere nel DTM. La Mercedes 190 Evo II.

Glorie d’annata raggiunge un traguardo importante il 25esimo episodio, un qualcosa di impensabile all’inizio quando mi venne in mente l’idea di trattare in modo diverso le auto d’epoca, settore da sempre ricco di fascino e di storie incredibili. Per questa puntata la protagonista è un’auto il cui alone di leggenda è tanto grande quanto la sua dimenticanza al grande pubblico. Sto parlando della Mercedes 190 E Evo II.

Mercedes 190E Evo II: una belva mansueta

Per scoprire la storia della Mercedes 190E Evo II bisogna tornare indietro al 1990 quando al salone di Ginevra la casa della Stella scelse di presentarla al pubblico.

A colpire immediatamente è la carrozzeria ripresa nelle bombature dalla vettura da competizione che gareggiava nel campionato DTM, il turismo tedesco.

Essendo una vettura stradale destinata all’omologazione della versione corsaiola il numero di esemplari realizzati è di sole 502 unità. Un numero che chiaramente la pone direttamente nell’olimpo delle auto definite “Instant Classic”.

La livrea nera con cui è stata proposta incuteva un grande timore, abbiniamoci anche il bodykit con cui usciva dalla catena di montaggio ed ecco che il mostro è definitivamente completato.

Un mostro che su strada però non era riconducibile al concetto di un’auto sportiva. Il volante era troppo grande e lo sterzo non era diretto. La taratura delle sospensioni era più focalizzata al comfort delle sorelle più civili e l’abitabilità era da berlina premium.

Il motore 4 cilindri 2.5 di cilindrata in questa versione saliva a 235 cavalli, rispetto ai 194 della precedente Evo I. I giri massimi erano 7.700 e quindi questo aspirato garantiva una grande spinta, in linea con le auto stradali focalizzate maggiormente alla guida spinta.

Quotazioni da capogiro

Come già accennato nel primo paragrafo, le quotazioni di quest’auto sono in costante ascesa dato il numero esiguo di esemplari.

Quando si tratta di queste vetture è difficile fare delle quotazioni perché molto dipende da chi vende la vettura e dalle sue condizioni. Meno km maggiore è il prezzo richiesto, questo è quasi sempre quello che accade.

Per la 190 Evo II non sono presenti esemplari in vendita in Italia e l’ultimo venduto in Europa è stato venduto a novembre 2024 a 215.000 euro, attualmente ve ne è una in vendita in Germania a 199.000 euro.

Cifre davvero importanti ma ampiamente giustificate sia per la rarità che per l’importanza che quest’auto ha significato per Mercedes.