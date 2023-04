La GMC Sierra EV 2024 è la versione completamente elettrica del pick-up di GMC, quella che affronterà il cugino Silverado e altri concorrenti che stanno arrivando sul mercato, tra cui l’F-150 Lightning di Ford, già in circolazione.

GMC Sierra EV: caratteristiche, design, autonomia

Stile e architettura

Come abbiamo visto con la Chevrolet Silverado EV, General Motors (GM) vuole offrire pick-up elettrici che siano immediatamente riconoscibili e differenziabili dalle loro controparti con motore a combustione. Pertanto, il design della Sierra EV è in linea con questa filosofia, anche se la firma del marchio è riconoscibile.

Si noti la “griglia” che si solleva con il cofano e dà accesso al bagagliaio anteriore, così come l’assenza di separazione tra la carrozzeria e l’abitacolo. Certo, fa pensare a una struttura più simile a un corpo unico che a un telaio, ma in realtà si tratta dell’architettura Ultium, una carrozzeria completamente nuova. GMC promette che questa solidificherà l’insieme e aumenterà la robustezza.

C’è anche un approccio interessante alla parte posteriore, simile a quello del Silverado. Il cassone, lungo 5 piedi e 11 pollici, può essere esteso fino a 9 piedi quando si apre la parete che separa la cabina dal cassone. Inoltre, inclinando il portellone posteriore multifunzione, la superficie piana aumenta fino a 11 piedi.

Si noti che la prima versione della Sierra EV (Denali Edition 1) sarà disponibile esclusivamente con cabina doppia.

Capacità

Il primo modello offerto si colloca al vertice della gerarchia. È quindi quello che offrirà la massima capacità sotto molti aspetti. È il caso dell’autonomia, che GMC annuncia di 400 miglia, ovvero 644 km. Questa libertà è stata una priorità nella progettazione del veicolo; la cifra risponde alle esigenze dei clienti, secondo i progettisti.

La capacità è fissata a 9500 libbre per il traino, 1300 per il carico utile. E l’autonomia con un gancio posteriore? Nichole Kraatz, ingegnere capo della Sierra EV, ha confermato che la potenza aggiuntiva necessaria per il traino sarebbe la stessa richiesta da un modello a benzina.

In altre parole, se la Sierra consuma il 30% in più di carburante in una situazione di traino, perderà il 30% di autonomia per un’operazione simile con la variante EV. Non vediamo l’ora di vederlo.

