La Cadillac Escalade è stata a lungo l’ammiraglia del marchio, con le sue dimensioni enormi e il suo aspetto aggressivo che trasmette la sua estroversa e sanguigna interpretazione americana del lusso. Nonostante si basi sulle stesse fondamenta delle Chevy Tahoe e Suburban e della GMC Yukon, l’Escalade è un solido concorrente di altri grandi SUV di lusso come il Lincoln Navigator, la Jeep Grand Wagoneer e la Mercedes-Benz Classe GLS.

Questo perché il grande Caddy è dotato della tecnologia più avanzata e delle caratteristiche più lussuose del marchio. L’abitacolo è rivestito di legno, pelle, tessuti di design e metalli satinati.

Cadillac Escalade 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni

Quest’anno segna la nascita della prima Escalade Serie V. La Escalade V ad alte prestazioni sarà probabilmente alimentata da una versione da 682 CV del motore V-8 sovralimentato da 6,2 litri preso in prestito dalla berlina CT5-V Blackwing, vincitrice del premio 10Best.

L’aspetto esterno è minaccioso e oscurato. Il modello V è dotato di serie di trazione integrale e monta freni Brembo a sei pistoncini con pinze verniciate in rosso. Le sospensioni pneumatiche dell’Escalade sono state modificate per migliorare la maneggevolezza nel modello V.

Motore, trasmissione e prestazioni

Il più grande SUV di Cadillac è alimentato da un motore V-8 da 6,2 litri di serie che eroga 420 cavalli e può disattivare metà dei suoi cilindri durante la marcia per risparmiare carburante; è disponibile anche un sei cilindri in linea diesel da 3,0 litri.

Entrambi i motori sono dotati di serie di un cambio automatico a 10 rapporti e gli acquirenti possono scegliere tra la trazione posteriore o integrale. Come i suoi fratelli, le attuali Chevrolet Tahoe e Suburban e GMC Yukon, l’Escalade monta una sospensione posteriore indipendente che offre ulteriore spazio per le gambe della terza fila, compromesso nel precedente modello con asse posteriore massiccio.

Gli allestimenti di fascia più alta offrono anche sospensioni pneumatiche con ammortizzatori adattivi.

Interni, comfort e carico

Essendo l’ammiraglia della linea Cadillac, l’Escalade alza la posta in gioco per quanto riguarda il lusso in cabina. La finta pelle è utilizzata nell’allestimento base Luxury, ma in tutti gli altri allestimenti è presente il vero e proprio rivestimento, con i modelli Platinum dotati di morbidi pellami semi-anilina. La plancia e i pannelli delle portiere rivestiti in pelle, le griglie degli altoparlanti in alluminio e l’illuminazione interna regolabile conferiscono un aspetto raffinato.

Come il modello precedente, sono disponibili sia il modello standard sia quello a passo lungo, che offre più spazio per le gambe dei passeggeri della terza fila e uno spazio di carico aggiuntivo.

