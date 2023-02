La GMC Acadia 2023 va bene per trasportare le famiglie in ogni tipo di viaggio, ma non impressionerà nessuno lungo la strada. Questo potrebbe andare bene se volete un SUV di medie dimensioni con un aspetto da camion e un abitacolo versatile.

Naturalmente, dovrete accettare alcuni dei suoi vizi, tra cui materiali dell’abitacolo poco convincenti e una terza fila piccola.

Gli amanti della vita all’aria aperta potrebbero essere incuriositi dal modello AT4, orientato all’off-road, ma a parte i pneumatici da fuoristrada e il sistema di trazione integrale con assale posteriore torque-vectoring, nei nostri test abbiamo scoperto che non è così capace come viene pubblicizzato. Oltre alla trazione anteriore o integrale, l’Acadia dispone di un quattro cilindri turbo da 228 CV di serie o di un V-6 da 310 CV opzionale che vale la pena di aggiornare.

GMC Acadia 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Cosa c’è di nuovo per il 2023?

L’Acadia entra nell’anno del modello senza cambiamenti degni di nota. Non entusiasmatevi troppo, ma GMC presenta un nuovo volante avvolgente, di serie su tutti gli allestimenti tranne il livello base SLE. L’Acadia riceve anche un trio di nuovi colori di vernice, tutti a pagamento. L’elenco comprende Volcanic Red tintcoat, Ultra Blue metallic e Sterling metallic.

Motore, trasmissione e prestazioni

Il motore di base dell’Acadia è un quattro cilindri turbo da 2,0 litri con una potenza di 228 cavalli. Il V-6 da 3,6 litri, disponibile come optional, raggiunge i 310 cavalli e la potenza extra, insieme alla sua piacevolezza, lo rende la nostra scelta preferita. Il cambio automatico a nove rapporti e la trazione anteriore sono di serie con entrambi i motori, mentre la trazione integrale è opzionale.

Anche se non dimenticherete mai di essere alla guida di un SUV, l’Acadia è competente e ragionevolmente composta. Nelle curve ad alta velocità si avverte un po’ di ponderazione, ma quando si guida in modo meno aggressivo (come fa la maggior parte delle persone), l’assetto è tollerante e stabile.

Interni, comfort e carico

L’esterno compatto dell’Acadia può aiutarla a entrare nei garage e nei parcheggi, ma impone delle conseguenze sulla spaziosità interna. Il design degli interni è piacevole alla vista e la maggior parte dei comandi è intuitiva e a portata di mano del guidatore. Il quadro strumenti in bianco e nero con aghi rossi fornisce informazioni a colpo d’occhio.

I modelli Denali sono dotati di uno schermo centrale riconfigurabile che fornisce una pletora di informazioni aggiuntive sul veicolo a seconda delle impostazioni del conducente. Il piantone dello sterzo inclinabile e telescopico avrebbe bisogno di una maggiore escursione per offrire una posizione comoda ai conducenti molto alti o molto bassi, ma funziona per la maggior parte delle persone. Il volante rivestito in pelle presenta finiture in alluminio che convincono per la loro eleganza.

