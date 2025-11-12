Golf GTI Edition 50: Potenza e Stile in Edizione Limitata da Non Perdere!

La Volkswagen Golf GTI Edition 50 è un'auto sportiva iconica che celebra 50 anni di prestazioni eccezionali e design distintivo. Questo modello esclusivo combina potenza, agilità e comfort, offrendo un'esperienza di guida senza pari. Scopri il perfetto equilibrio tra prestazioni elevate e stile inconfondibile con la Golf GTI Edition 50.

Volkswagen ha avviato gli ordini per la nuova Golf GTI Edition 50, un’edizione esclusiva che celebra i cinquant’anni della storica linea GTI. Questa edizione limitata non solo porta con sé un’eredità sportiva senza pari, ma si distingue anche come la Golf GTI più potente mai realizzata, elevando ulteriormente il significato di prestazioni nel segmento delle hatchback.

Il prezzo di partenza per la Golf GTI Edition 50 in Italia è di 54.700 euro. Questo modello è dotato di un equipaggiamento di serie completo che include fari Matrix LED IQ.Light, vetri posteriori oscurati e un tetto nero, rendendola visivamente accattivante e altamente funzionale.

Design esclusivo e dettagli sportivi

Esternamente, la Golf GTI Edition 50 si caratterizza per il logo GTI 50, il tetto in nero lucido e le calotte degli specchietti anch’esse nere. Un ulteriore tocco distintivo è rappresentato dalla striscia laterale in Tornado Red, che attraversa i longheroni. I clienti possono scegliere tra cinque colorazioni, comprese le esclusive Dark Moss Green metallizzato e Tornado Red.

Interni che richiamano il motorsport

Il design degli interni è altrettanto affascinante, con sedili sportivi a quadri arricchiti da dettagli in verde scuro e cinture di sicurezza rosse. Il volante multifunzione GTI 50 e le palette del cambio riflettono un’estetica sportiva che rimanda al mondo delle corse. Gli interni mantengono il classico stile GTI, utilizzando materiali di alta qualità ed elementi che richiamano il motorsport.

Prestazioni al top

Sotto il cofano, la Golf GTI Edition 50 è equipaggiata con un potente motore 2.0 TSI capace di erogare 325 CV (239 kW) e una coppia di 420 Nm. Questo rappresenta un aumento di 25 CV rispetto alla versione Clubsport. La trazione è anteriore e il cambio DSG a sette rapporti garantisce una guida reattiva e coinvolgente. L’assetto sportivo è ribassato di 15 mm rispetto alla Golf standard e utilizza sospensioni MacPherson all’anteriore e un sistema multilink al posteriore, offrendo una maneggevolezza eccellente.

Performance Pack per i più esigenti

Per chi desidera portare le prestazioni a un livello superiore, Volkswagen offre il Performance Pack al prezzo di 4.320 euro. Questo pacchetto include pneumatici semi-slick Bridgestone Potenza Race, cerchi forgiati Warmenau da 19 pollici e un sistema di scarico R-Performance in titanio. Inoltre, la campanatura anteriore è aumentata a -2°, contribuendo a una maggiore stabilità in curva e un alleggerimento complessivo di circa 30 kg.

Queste migliorie hanno permesso al pilota Volkswagen Benjamin Leuchter di completare un giro del famoso circuito del Nürburgring Nordschleife in soli 7:46.13 minuti, stabilendo un nuovo record per una Golf di serie. Questo risultato non solo dimostra le capacità straordinarie della Golf GTI Edition 50, ma sottolinea anche l’impegno di Volkswagen nel creare auto che uniscono prestazioni, stile e innovazione.