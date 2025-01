Scopri come la tecnologia SightLine di Goodyear migliora la sicurezza su strade scivolose.

La sicurezza stradale: un tema cruciale

La sicurezza su strada è un argomento di fondamentale importanza, che richiede costante attenzione e innovazione. Gli incidenti stradali, spesso causati da condizioni meteorologiche avverse, rappresentano una delle principali preoccupazioni per automobilisti e autorità. In questo contesto, Goodyear ha deciso di spingere oltre i confini della tecnologia con il lancio di un nuovo sistema che promette di migliorare significativamente la sicurezza durante la guida.

Goodyear SightLine: la tecnologia al servizio della sicurezza

Il nuovo sistema, denominato SightLine, è progettato per analizzare in tempo reale le condizioni stradali e le informazioni sugli pneumatici. Grazie a questa tecnologia, è possibile attivare la frenata autonoma di emergenza (AEB) prima che si verifichi un potenziale incidente. Questo approccio innovativo si basa su dati provenienti da telecamere montate sul veicolo, informazioni meteorologiche e dettagli specifici sugli pneumatici, come marca e usura.

Collaborando con l’ente di ricerca olandese TNO, Goodyear ha sviluppato un sistema in grado di ottimizzare l’intervento dell’AEB, rendendolo più efficace anche su superfici scivolose. I test effettuati hanno dimostrato che il sistema può ridurre gli impatti a velocità fino a 80 km/h, intervenendo in modo tempestivo e preciso.

Un passo avanti nella tecnologia degli pneumatici

La tecnologia SightLine non si limita a migliorare la frenata autonoma, ma offre anche una serie di soluzioni intelligenti per monitorare le condizioni degli pneumatici. Queste soluzioni includono la misurazione dell’attrito con la superficie stradale e il controllo della pressione dell’aria, permettendo ai conducenti di mantenere sempre il massimo della sicurezza. Chris Helsel, vicepresidente senior di Goodyear, ha sottolineato l’importanza di fornire dati critici sui pneumatici e sulle condizioni stradali, contribuendo così a un significativo miglioramento della sicurezza stradale.

Inoltre, il sistema AEB di Goodyear SightLine si prepara a rispondere alle future normative, come il mandato della NHTSA che prevede l’installazione di sistemi AEB su tutti i nuovi veicoli passeggeri entro il 2029. Questo non solo rappresenta un passo avanti per la sicurezza, ma anche un contributo fondamentale verso la guida automatizzata.