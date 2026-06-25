GP Austria 2026: Leclerc cerca riscatto al Red Bull Ring

Il Gran Premio d’Austria 2026 si preannuncia come un appuntamento cruciale per la Formula 1. In programma dal 26 al 28 giugno al Red Bull Ring questo weekend di gara potrebbe segnare una svolta per Charles Leclerc e la Ferrari dopo una serie di risultati deludenti.

Il circuito austriaco, noto per la sua configurazione tecnica e le sue curve impegnative, è sempre stato un terreno favorevole per il pilota monegasco. Con un passato di vittorie e podi, Leclerc arriva a Spielberg con l’obiettivo di invertire la tendenza negativa che lo ha caratterizzato nelle ultime gare.

Leclerc e il Red Bull Ring: una storia di successi

Il Red Bull Ring ha visto Charles Leclerc esprimere il meglio di sé in più occasioni. Nel 2026, il pilota monegasco ha conquistato una vittoria memorabile superando Max Verstappen in una gara emozionante. Questo successo ha dimostrato la sua abilità nel gestire le pressioni e sfruttare al meglio le caratteristiche del circuito.

Oltre alla vittoria, Leclerc vanta anche una pole position quattro prime file e ben cinque podi in Austria. Questi risultati testimoniano il suo feeling particolare con questo tracciato, dove ogni dettaglio conta e la precisione è fondamentale.

La Ferrari e le novità tecniche

La Ferrari arriva a Spielberg con una vettura rinvigorita dai recenti progressi tecnici. Il team ha introdotto un nuovo motore aggiornato che rappresenta un passo importante per ridurre il gap motoristico con la Mercedes. Questo aggiornamento potrebbe essere decisivo per migliorare le prestazioni di Leclerc e ripristinare la competitività della squadra.

Per Leclerc, il weekend austriaco rappresenta un’opportunità per ritrovare la fiducia e la competitività. Dopo una serie di errori e incidenti, il pilota monegasco ha bisogno di una gara solida per rimettersi in carreggiata. La Ferrari, dal canto suo, punta a sfruttare al meglio le novità tecniche per tornare a lottare per la vittoria.

Il programma del weekend

Il Gran Premio d’Austria 2026 si aprirà giovedì 25 giugno con la conferenza stampa dei piloti in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Venerdì saranno in programma le prove libere 1 e 2 mentre sabato si terrà la terza sessione di prove libere e le qualifiche. La gara si disputerà domenica 28 giugno alle ore 15.

Oltre alla Formula 1 il weekend austriaco vedrà anche la presenza della Formula 2 della Formula 3 e della Porsche Supercup. La telecronaca sarà affidata a Carlo Vanzini con il supporto di Marc Gené e Roberto Chinchero in cabina di commento.

Non perdetevi l’approfondimento post-gara con Race Anatomy dove Fabio Tavelli e i suoi ospiti analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.