Scopri come si sono svolte le gare e le strategie dei team nel GP del Brasile 2024.

Il trionfo di Lando Norris

Il GP del Brasile 2024 ha visto una gara Sprint caratterizzata da una netta superiorità delle McLaren, con Lando Norris che ha conquistato la vittoria. Il pilota britannico ha dimostrato una grande abilità nel gestire la corsa, superando il compagno di squadra Oscar Piastri, che ha chiuso al secondo posto. Questo risultato non solo ha messo in evidenza la competitività della McLaren, ma ha anche sollevato interrogativi sulle strategie adottate dai team durante la gara.

Le difficoltà della Ferrari

La Ferrari, invece, ha affrontato una giornata complicata. Charles Leclerc, partito dalla terza posizione, ha faticato a mantenere il ritmo, trovandosi costretto a cedere il passo a Verstappen, chiudendo quarto. Carlos Sainz, quinto, ha avuto una gara senza particolari acuti, ma ha mostrato una certa costanza. Le difficoltà nel consumo degli pneumatici sono state evidenti, e questo potrebbe rappresentare un problema da affrontare nelle prossime gare.

Strategie e decisioni cruciali

Un momento chiave della gara è stato l’ordine di scuderia dato dalla McLaren a Piastri, che ha dovuto lasciare passare Norris per favorire la sua corsa verso il campionato piloti. Questa decisione ha suscitato dibattiti tra gli appassionati, ma ha dimostrato la volontà del team di puntare su Norris come principale contendente. Inoltre, la gara è stata interrotta da un incidente che ha portato all’attivazione della Virtual Safety Car, un fattore che ha influenzato le strategie di pit stop e la gestione delle gomme.

In sintesi, il GP del Brasile 2024 ha offerto uno spettacolo avvincente, con una McLaren in grande forma e una Ferrari che deve rivedere le proprie strategie. Con il campionato che entra nella fase cruciale, ogni gara diventa fondamentale per le ambizioni dei team e dei piloti.