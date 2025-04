Introduzione al GP del Giappone 2025

Il GP del Giappone 2025 si avvicina e l’attesa cresce tra gli appassionati di Formula 1. Dal 4 al 6 aprile, il circuito di Suzuka ospiterà una delle gare più attese del campionato, caratterizzata da un tracciato tecnico e spettacolare. Dopo un weekend intenso in Cina, i team si preparano a sfide avvincenti, con le McLaren pronte a confermare il loro dominio.

Le squadre in gara e le aspettative

Attualmente, Lando Norris guida la classifica, ma la competizione è serrata con Max Verstappen, George Russell e Oscar Piastri a pochi punti di distanza. La tensione è palpabile anche in casa Ferrari, dove il team sta cercando di ridurre il divario con i rivali. La recente vittoria di Lewis Hamilton nella Sprint Race cinese ha portato un raggio di speranza, ma la costanza rimane un obiettivo fondamentale per il team di Maranello.

Caratteristiche del circuito di Suzuka

Il circuito di Suzuka, lungo 5.807 metri, è noto per le sue curve veloci e tecniche. Secondo gli ingegneri di Brembo Brakes, la pista non è tra le più impegnative in termini di frenate, con solo otto punti di staccata. Tuttavia, la curva 16 rappresenta una sfida significativa, richiedendo ai piloti di passare da 303 km/h a 103 km/h in soli 2,17 secondi. Questo comporta una decelerazione massima di 4.5 g, rendendo la frenata un aspetto cruciale per il successo in gara.

Orari e trasmissioni del GP del Giappone

Per i tifosi europei, seguire il GP del Giappone richiederà un risveglio anticipato. Tutte le sessioni ufficiali saranno trasmesse in diretta sul canale 207 di Sky e in streaming su NOW. Per coloro che non possono seguire la diretta, il GP sarà disponibile in differita su TV8. Gli orari delle sessioni sono stati programmati per garantire che nessun appassionato perda l’azione in pista.

Previsioni meteo per il weekend

Le previsioni meteo per il weekend a Suzuka indicano condizioni variabili, con possibilità di pioggia che potrebbero influenzare le prestazioni in pista. I team dovranno essere pronti ad adattarsi a qualsiasi situazione, rendendo il weekend ancora più avvincente. La strategia e la preparazione saranno fondamentali per affrontare le sfide che il circuito di Suzuka presenterà.