GPL o metano: dalla scelta dell’impianto al collaudo passo-passo

Convertire l’auto a GPL o metano è una scelta concreta per tagliare i costi di rifornimento e ridurre le emissioni. Il percorso, però, richiede decisioni tecniche informate, tempi amministrativi e attenzione alla conformità normativa. Un approccio ordinato evita spese extra e ritardi al collaudo, valorizzando anche eventuali incentivi regionali.

Qui un quadro operativo: dalla valutazione di compatibilità del motore ai preventivi realistici, dai tempi di installazione all’aggiornamento del libretto. Senza dimenticare manutenzione, omologazione ECE e i passaggi per sbloccare i contributi.

Compatibilità motori: chi può convertire e con quali limiti

La compatibilità dipende dal tipo di alimentazione e dalla gestione termica del propulsore. I benzina a iniezione indiretta sono i candidati più semplici per il GPL i benzina a iniezione diretta richiedono kit dedicati con strategie di iniezione mista e costi maggiori. Con il metano servono componenti dimensionati per pressioni più alte. Valvole e sedi valvola “morbide” possono richiedere lubrificazione additiva e controlli periodici del gioco. Turbo e Start&Stop non sono un problema se l’impianto è omologato per quel motore. Le omologhe rilevanti sono ECE R115 (retrofit), R67-01 (componenti GPL) e R110 (componenti metano). Conversioni su diesel sono rare e complesse: in ambito stradale civile sono generalmente sconsigliate per costi e resa.

Preventivi realistici e tempi: dal primo sopralluogo al collaudo

Un preventivo attendibile nasce da un sopralluogo con lettura OBD e verifica spazi per serbatoi. Per il GPL su motori a iniezione indiretta si prevedono 900–2.000 euro; su iniezione diretta 1.500–2.800 euro in base al kit e alla gestione benzina residua. Per il metano il range tipico è 1.800–3.500 euro, variabile per numero e tipo di bombole. I tempi: 1–3 giorni per installazione e messa a punto, poi prenotazione collaudo in Motorizzazione con attesa media 7–30 giorni a seconda della sede. Oltre al kit, considerate filtri, staffaggi, eventuali lavori su scarico e oneri di collaudo.

Normative e omologazione: documenti e regole da rispettare

Per l’aggiornamento a libretto servono dichiarazione di installazione, elenco componenti omologati e certificati secondo ECE R115. Con R115 non è richiesto il nulla osta del costruttore se il kit è specifico per quel motore. Il collaudo in Motorizzazione verifica corrispondenza dell’impianto, tenuta e montaggio. Le bombole metano seguono ispezioni periodiche: in genere prima verifica a 4 anni e successive ogni 2 anni per componenti R110, con marcature e scadenze riportate. Per il GPL il serbatoio va sostituito a 10 anni dalla data di fabbricazione, con annotazione successiva in carta di circolazione.

Aggiornamento libretto, assicurazione e costi ricorrenti

Dopo il collaudo, l’ufficio rilascia l’aggiornamento della carta di circolazione con nuova alimentazione “bifuel”. L’installatore applica le etichette di sicurezza nel vano motore e vicino al bocchettone. È buona pratica comunicare la modifica alla compagnia di assicurazione alcune polizze prevedono variazioni minime, altre nessuna. Costi ricorrenti: sostituzione serbatoio GPL a 10 anni (tipicamente 300–500 euro installato), verifiche bombole metano con oneri variabili per numero e tipologia, filtri e controlli periodici. La revisione del veicolo mantiene la cadenza ordinaria, con controlli aggiuntivi sull’impianto gas.

Come sfruttare i bonus regionali e gli sconti circolazione

Diverse Regioni stanziano contributi per la conversione, spesso tra 200 e 500 euro, con fondi a sportello fino a esaurimento. I requisiti tipici includono residenza, classe Euro minima e talvolta limiti di potenza o ISEE. La procedura di solito passa da officine convenzionate che prenotano il contributo sulla piattaforma regionale; servono targa, libretto, attestazioni e fattura parlante. Alcuni territori riconoscono riduzioni sul bollo o agevolazioni di accesso alle ZTL per veicoli a gas: verificate regolamenti locali e cumulabilità con eventuali incentivi comunali. Tempestività e documentazione completa sono determinanti per non perdere il beneficio.

Manutenzione e durata: cosa programmare per non perdere efficienza

Un impianto ben tarato richiede tagliandi dedicati: sostituzione filtri gas fase gassosa/liquida ogni 15–30.000 km, controllo tenute e aggiornamenti software centralina. Motori con sedi valvola delicate beneficiano di monitoraggio del gioco valvole e, se previsto, dosatori additivi. Le bombole metano vanno ispezionate e registrate nei tempi previsti; lo stoccaggio prolungato dell’auto impone verifiche extra delle guarnizioni. Una prova su strada periodica in doppia alimentazione assicura che la mappa gas resti allineata e che i correttivi OBD siano nei limiti.

Scelta dell’officina, garanzia e configurazioni impiantistiche

Optare per installatori abilitati, con esperienza sul proprio motore e accesso a ricambi omologati evita ripassi e contestazioni in sede di collaudo. Richiedere per iscritto garanzia su componenti e manodopera (spesso 24 mesi) e piano di manutenzione. La scelta tra serbatoio toroidale o cilindrico per GPL incide su capacità e bagagliaio; per il metano valutare numero, materiale e posizionamento bombole per bilanciare autonomia, peso e ingombri. Sulle auto ancora in garanzia del costruttore, preferire kit espressamente compatibili e installazioni non invasive, in modo da non compromettere coperture su parti non correlate.

Tempi e costi nascosti: cosa considerare prima di firmare

Oltre al prezzo del kit vanno messi a budget eventuali sostituzioni candele a specifica più calda/fredda, pulizia iniettori benzina per motori GDI, staffaggi su misura e pratiche amministrative. I tempi possono allungarsi per agende affollate in Motorizzazione o per ritardi nella consegna di componenti specifici. Chiedere nel preventivo il dettaglio su collaudo, marche dei componenti, eventuali supplementi per calibrazione su banchi rulli e una stima dell’autonomia a gas con il layout scelto. Un test drive con diagnosi a fine lavori è il vero sigillo sulla bontà dell’intervento.