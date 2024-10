GPS per moto: guida all’acquisto

Per chi è solito fare viaggi in moto, o spostarsi in città con comodi scooter, i localizzatori GPS rappresentano uno strumento utile ed efficiente per monitorare spostamenti inattesi e no. Ma perché acquistare un localizzatore GPS per moto? Quali sono i vantaggi? Ecco qui una breve guida alle peculiarità e alle potenzialità di questo strumento.

Come funziona un GPS per moto?

Innanzitutto, è opportuno precisare come la maggior parte dei localizzatori GPS hanno un uso abbastanza versatile, e possono essere utilizzati per un’ampia gamma di veicoli, biciclette, animali e addirittura per persone e oggetti.

I localizzatori GPS per moto e auto utilizzano tecnologie avanzate per tracciare in tempo reale la posizione del proprio veicolo. Questi funzionano come emettitori di segnali captabili da tali satelliti orbitanti che, una volta ricevuto uno specifico segnale, lo traducono in coordinate e posizioni che mandano a un ricevitore. Il ricevitore, nel nostro caso specifico, può essere rappresentato da uno smartphone o da un pc che mediante una specifica App è in grado di monitorare variazioni di posizione, condividere percorsi, inviare spostamenti in tempo reale.

Installare un GPS sulla propria moto: vantaggi e funzionalità

Come già accennato, un localizzatore GPS è uno strumento estremamente utile non solo per coloro che viaggiano in moto, e possono dunque grazie a questo dispositivo condividere percorsi con i compagni di viaggio e rintracciare il proprio veicolo in aeree remote e/o sconosciute, ma anche per chi ne fa un uso quotidiano, ed è alla ricerca di una soluzione per aumentare la protezione del proprio mezzo. Infatti, I localizzatori GPS per moto con antifurto sono dotati di allarmi istantanei che avvisano il proprietario in caso di movimenti sospetti, spostamenti non autorizzati del veicolo.

Alcuni tra i migliori modelli di localizzatori GPS per moto sul mercato offrono poi la possibilità di registrare gli itinerari battuti negli ultimi 365 giorni, per poter analizzare le proprie abitudini di guida oppure pianificare al meglio i viaggi futuri. L’integrazione di tutte queste funzionalità consente di rendere i viaggi più sicuri e sotto controllo, sia che si tratti di semplici spostamenti di tutti i giorni che di vere e proprie escursioni su strada.

Perché scegliere un localizzatore GPS per moto con notifiche antifurto?

Tra i vantaggi più interessanti di questi dispositivi vi è poi la possibilità di ricevere notifiche antifurto in tempo reale. Come anticipato, questi avvisi vengono inviati al proprietario del mezzo quando il dispositivo rileva eventi insoliti che si traducono nello spostamento della moto al di fuori di una zona prestabilita, nel distacco dell’alimentazione oppure quando la moto supera una certa velocità. Questa caratteristica, in un contesto come quello italiano che registra anno dopo anno un aumento dei furti dei veicoli a due ruote, può consentire di agire in maniera tempestiva e ritrovare il veicolo in breve tempo. Basti pensare che, in Italia, quasi il 60% dei mezzi a due ruote rubati lo scorso anno è sparito nel nulla, spesso alimentando il mercato illegale di pezzi di ricambio usati.

Inoltre, i localizzatori GPS più avanzati dotati di scheda SIM, consentono di monitorare la moto anche a distanza e in quasi tutto il mondo grazie alla tecnologia 4G.

GPS per moto senza SIM o con abbonamento?

Quando si sceglie un localizzatore GPS per moto è importante considerare un altro aspetto: conviene optare per un dispositivo con o senza abbonamento? In altre parole, meglio un localizzatore GPS senza SIM o con SIM?

C’è da dire che i modelli dotati di SIM sono sicuramente più affidabili in quanto sfruttano la rete cellulare per coprire aree molto ampie, rendendoli ideali per viaggi di lunga durata o su strade poco battute. Tuttavia, richiedono il pagamento di un abbonamento, il cui costo varia in base all’abbonamento scelto.

D’altra parte, i localizzatori GPS senza SIM hanno un raggio d’azione limitato a poche centinaia di metri, ma sono utili in zone remote dove la connessione cellulare è assente. Attualmente, il costo di entrambe le opzioni è ormai molto simile, rendendo questa scelta più una questione di preferenze e necessità.

È poi importante ricordare che, se si sceglie un localizzatore con SIM di qualità, spesso viene fornita assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non solo durante il processo di installazione, ma anche per eventuali problematiche che possono sorgere durante viaggi e spostamenti.

Per concludere, i localizzatori GPS per moto rappresentano una soluzione indispensabile per chi desidera uno strumento che sia in grado di aumentare la sicurezza del proprio veicolo e ottimizzare la gestione dei viaggi. La possibilità di ricevere notifiche istantanee in caso di movimenti sospetti o spostamenti non autorizzati, e condividere la propria posizione con altri, rende il GPS uno strumento versatile e affidabile, soprattutto quando ci si affida a prodotti di qualità e a brand che sono in grado di assistere costantemente l’utente.