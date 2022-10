Qualche mese fa, il Toyota RAV4 ha ricevuto un aggiornamento tecnologico, con nuovi schermi per il cruscotto. Il RAV4, che si dichiara il SUV più venduto al mondo, torna oggi alla ribalta con un nuovo livello di allestimento, il GR Sport, GR per Gazoo Racing, il marchio da corsa di Toyota.

GR Sport: Toyota aggiunge la sportività alla gamma ibrida RAV4

Con questo allestimento si parla di sport leggero. Niente sguardi folli! Nella versione GR Sport, il RAV4 adotta passaruota, modanature laterali e un inserto decorativo sul portellone posteriore in nero lucido. La griglia anteriore presenta una nuova griglia a nido d’ape, un motivo che si ritrova anche intorno ai fendinebbia. I fendinebbia hanno una cornice più evidente. Il modello GR Sport è montato su cerchi da 19 pollici, verniciati in nero lucido, con alcuni profili bianchi.

All’interno, il conducente e il passeggero sono seduti su sedili sportivi con rivestimenti in pelle sintetica e scamosciata. Il logo GR è impresso sui poggiatesta. Si trova anche sul volante. Il volante, la leva del cambio e i sedili hanno cuciture grigie. Il touchscreen da 10,5 pollici e il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici sono di serie.

Questo RAV4 GR Sport non è stato potenziato nella meccanica. Il modello è offerto con un unico motore ibrido e AWD-i, che eroga 222 CV.

Tuttavia, Toyota promette un’esperienza di guida più sportiva ottimizzando le sospensioni con nuove impostazioni delle molle e ammortizzatori più rigidi.

Questa variante sarà disponibile all’inizio del 2023.

Toyota Rav4, c’è un nuovo arrivo in famiglia: ecco la versione Adventure

Tra gli optional c’è la possibilità di scegliere una vernice bicolore estremamente aggressiva per la Toyota Rav4 Adventure, che si abbina splendidamente ai montanti anteriori, allo spoiler posteriore e alla griglia total black con logo del costruttore al centro della calandra. Le tinte di questa vernice sono verde per la carrozzeria e grigio per il tetto e donano alla vettura un look camouflage piacevole e mimetico, in fuoristrada.

Toyota Rav4 Adventure non si limita a questo e mostra orgogliosa i suoi muscoli a chi osserva la carrozzeria. Faretti fendinebbia anteriori, passaruota allargati, due piastre di protezione, cerchi in lega leggera da 19″ grigio opaco, rivestimenti per i sedili in similpelle e battitacco griffati Rav4 Adventure sono i tratti identitari di questo modello.