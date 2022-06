Il nome Toyota Rav4 è ben noto agli appassionati di fuoristrada in quanto indica una vettura che, seppure non aggressiva come la sorella maggiore Land Cruiser, resta comunque una signora automobile.

La versione Adventure strizza apertamente l’occhio all’outdoor e all’esplorazione, come dice il nome stesso.

Il suo look, piuttosto somigliante a quello della FJ40, una delle versioni più sacre e cattive del Land Cruiser, trasmette a prima vista tutta la sua voglia di divorare il terriccio.

Toyota Rav4 Adventure è la più giovane tra i fratellini piccoli nella famiglia dei fuoristrada giapponesi e, per tal motivo, quella che si diverte di più come avviene inconsciamente in quelle famiglie che dedicano più attenzioni all’ultimo nato.

Può interessarti anche: “Jeep Grand Cherokee (2022): gamma SUV completa”

Colpo d’occhio mimetico per Toyota Rav4 Adventure

Tra gli optional c’è la possibilità di scegliere una vernice bicolore estremamente aggressiva per la Toyota Rav4 Adventure, che si abbina splendidamente ai montanti anteriori, allo spoiler posteriore e alla griglia total black con logo del costruttore al centro della calandra. Le tinte di questa vernice sono verde per la carrozzeria e grigio per il tetto e donano alla vettura un look camouflage piacevole e mimetico, in fuoristrada.

Toyota Rav4 Adventure non si limita a questo e mostra orgogliosa i suoi muscoli a chi osserva la carrozzeria.

Faretti fendinebbia anteriori, passaruota allargati, due piastre di protezione, cerchi in lega leggera da 19″ grigio opaco, rivestimenti per i sedili in similpelle e battitacco griffati Rav4 Adventure sono i tratti identitari di questo modello. Fuoristrada si, però anche bello ruffiano.

Toyota Rav4 Adventure: prezzo e scheda tecnica

Toyota Rav4 Adventure mostra un propulsore ibrido che strizza l’occhio all’ambiente combinando due motori elettrici e un motore benzina 4 cilindri da 2,5 litri.

La trazione è integrale intelligente AWD-i. Il motore spinge con una coppia di 221 Newtonmetri e viene trainato da 222 cavalli

L’arrivo di Rav4 Adventure ha svecchiato l’intera gamma che si è ora dotata di nuovi fari e fendinebbia a LED, di cerchi in lega leggera, una nuova illuminazione per l’abitacolo e prese USB interne di tipo C.

Toyota Rav4 Adventure parte da 41.100 euro di listino, nel caso in cui si permuti o rottami restando nei requisiti della formula WeHybrid Bonus. Senza essa il costo parte da 46mila euro.

Può interessarti anche: “Nuovo Ford Ranger Raptor: il prezzo del pick-up“