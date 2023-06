Toyota ha già iniziato lo sviluppo della sua auto sportiva elettrica con cambio manuale

Toyota ha già iniziato lo sviluppo della sua auto sportiva elettrica. Come molti altri costruttori giapponesi, Toyota è cauta quando si tratta di elettrificare completamente le sue auto. Mentre la BZ4x torna alla fase di sviluppo, il marchio giapponese sta studiando un progetto per un’auto sportiva elettrica. Akio Toyoda, il capo del marchio, sta partecipando in prima persona allo sviluppo di questo modello.

Pilota da corsa nel tempo libero, il capo del marchio e il suo team di ingegneri stanno sviluppando attivamente una nuova auto sportiva elettrica. Tuttavia, Toyota si concentrerà anche sulle sensazioni offerte da questa vettura, che dovrebbe emettere un suono artificiale e avere un vero e proprio cambio manuale e una frizione finti.

Secondo Akio Toyoda, le sensazioni sarebbero molto simili a quelle di un’auto sportiva a combustione interna. Almeno, questo è quanto emerso dai primi test di un prototipo di Toyota GR elettrica. Secondo gli ingegneri, questo sistema simulerebbe anche lo stallo del motore se il conducente sbagliasse i comandi!

Come nel caso dello sterzo One Motion Grip di Lexus, Toyota sembra aver posto una serie di sfide tecniche per le sue auto future. Ciò ritarda l’arrivo di queste tecnologie, per le quali il gruppo giapponese non ammette alcuna tolleranza in termini di funzionamento e affidabilità. Ciò potrebbe ritardare ulteriormente l’uscita di questa vettura sportiva elettrica.

