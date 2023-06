Durante la 24 Ore di Le Mans, Toyota ha presentato un nuovissimo prototipo da corsa, chiamato Toyota GR H2. Si basa sull’attuale GR010, il prototipo ibrido che partecipa al Campionato Mondiale Endurance. È anche l’auto con cui Toyota ha vinto la 24 Ore di Le Mans nel 2021 e nel 2022.

Toyota GR H2: un ibrido a idrogeno per la 24 Ore di Le Mans del 2026

Sulla base delle linee della GR010, il lancio della nuovissima GR H2 Racing Concept è previsto per il 2026. In quell’anno verrà creata una categoria a idrogeno nel Campionato Mondiale Endurance. Ciò consentirà la partecipazione di prototipi alimentati a idrogeno tramite una cella a combustibile o con un gruppo propulsore ibrido comprendente un motore a combustione e una propulsione a idrogeno.

Questa è la soluzione scelta da Toyota con il suo concept GR H2, che vedrà la luce tra tre anni. L’obiettivo della FIA e dell’Automobile Club de l’Ouest è di far funzionare tutti i prototipi a idrogeno entro il 2030. Tuttavia, la scelta dell’ibridazione con un motore a combustione consente di preservare il suono dei motori tanto amati dal pubblico.

Non si sa molto delle caratteristiche tecniche di questo prototipo, a parte il motore. Sappiamo che sarà lungo 5,10 metri, 20 centimetri in più dell’attuale GR010.

Il frontale e la firma luminosa ricordano la nuova Prius ibrida plug-in. Toyota sta ovviamente mantenendo tutti i suoi progetti collegati, dopo la presentazione di una Prius GR questa settimana.

“Le Mans è un luogo dove possiamo superare i limiti e realizzare il futuro”, ha dichiarato Akio Toyoda. “Il mio obiettivo è raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio senza compromettere la velocità o l’emozione delle corse”.

“Non investirei in questa tecnologia se non pensassi di poter vincere con essa. L’idrogeno non è solo a zero emissioni, ma è anche una tecnologia davvero entusiasmante.

“Produce suono, coppia e dinamica. È tutte queste cose allo stesso tempo. Per raggiungere la neutralità del carbonio, perseguiremo tutte le tecnologie, dalle batterie elettriche. L’idrogeno è solo una delle strade che stiamo percorrendo”.

