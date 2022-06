È tempo di un aggiornamento per il Toyota RAV4. Dopo la Corolla, che riceverà un restyling tecnologico e meccanico alla fine dell’anno, è il turno dell’auto più venduta al mondo di ricevere un lifting, soprattutto a bordo. Va detto che, come la Corolla, era assolutamente necessario.

Il SUV giapponese non ha mai brillato per una presentazione lusinghiera o per un contenuto multimediale degno di questo nome, con schermi ultra reattivi e sistemi di bordo iper avanzati con display ad altissima definizione.

C’era quindi molto da fare per Toyota, che sta approfittando della metà carriera dell’attuale RAV4 (lanciata nel 2019) per sottoporla finalmente a un lifting a bordo.

Toyota RAV4: tutti i dettagli sul nuovo aggiornamento

Strumentazione digitale, finalmente!

È possibile visualizzare la navigazione sul nuovo quadro strumenti, anche se di dimensioni molto ridotte. Finora, il quadro strumenti del RAV4 combinava un piccolo schermo centrale con due contatori rotondi con aghi. È sicuramente leggibile, ma è un layout piuttosto elementare rispetto ad altri SUV della categoria che sono molto più moderni. Il model year 2023 del RAV4 è l’occasione per Toyota di introdurre un vero e proprio quadro strumenti digitale da 12,3 pollici personalizzabile, che può essere configurato in quattro stili diversi.

Sarà di serie sul primo livello di allestimento.

Inoltre, il SUV ibrido è ora dotato di serie di Smart Service, che consente di accedere a determinati dati da remoto senza dover associare lo smartphone al veicolo. Un abbonamento di quattro anni è incluso come standard. Apple CarPlay (wireless) e Android Auto (via cavo) sono ovviamente inclusi per coloro che desiderano beneficiare del mirroring dello smartphone. Come opzione, il sistema di navigazione avanzato Smart Connect Plus offre un GPS in grado di analizzare parametri quali le allerte meteo locali e la presenza di EPZ.

Naturalmente, il RAV4 offre ancora al suo proprietario la possibilità di gestire alcune cose a distanza, ma ora sono estese. La gestione del riscaldamento o dell’aria condizionata, delle luci di emergenza, delle serrature delle porte: tutto avviene tramite l’applicazione mobile dedicata.

Stessi motori per il RAV4

A differenza della Corolla, che ha visto aumentare i suoi livelli di potenza con il restyling, il RAV4 non cambia. Il motore ibrido da 218 CV (222 CV a trazione integrale) e l’ibrido ricaricabile da 300 CV a trazione integrale sono ancora disponibili. Questi motori sono sobri (soprattutto in città) e hanno dimostrato il loro valore.