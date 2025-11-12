Gran Premio del Brasile di Formula 1: Data, Orari e Tutte le Informazioni Essenziali

Preparati per il Gran Premio del Brasile di Formula 1 con tutte le informazioni indispensabili per seguire la gara in tempo reale. Scopri le ultime notizie, gli aggiornamenti sui piloti, le previsioni meteo e i dettagli sul circuito per vivere un'esperienza unica e avvincente.

Domenica 9 novembre si svolge il tanto atteso Gran Premio del Brasile, una delle tappe più affascinanti del campionato di Formula 1. Il circuito di Interlagos si prepara a ospitare una gara avvincente, dopo il trionfo di Lando Norris nella Sprint Race, dove ha messo in evidenza le potenzialità della sua McLaren.

La gara di oggi promette emozioni forti, con un clima di competizione che si fa sempre più acceso. Norris guida la classifica dei piloti con un vantaggio di 9 punti sul compagno di squadra Oscar Piastri, mentre la lotta per il titolo si fa serrata. Questo articolo esplora i dettagli della griglia di partenza, gli orari di trasmissione e le attese per la gara.

Griglia di partenza del Gran Premio del Brasile

La formazione delle vetture per la partenza di oggi è stata stabilita durante le qualifiche e vede Lando Norris in pole position, seguito da Kimi Antonelli della Mercedes e Charles Leclerc della Ferrari. Ecco la lista completa degli undici piloti che partiranno dalla prima fila:

1. Lando Norris (McLaren)

2. Kimi Antonelli (Mercedes)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Oscar Piastri (McLaren)

5. Isack Hadjar (Racing Bulls)

6. George Russell (Mercedes)

7. Liam Lawson (Racing Bulls)

8. Oliver Bearman (Haas)

9. Pierre Gasly (Alpine)

10. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

Subito dopo troviamo Fernando Alonso all’11° posto e Lewis Hamilton in 13° posizione, con alcuni dei piloti più esperti che si trovano più indietro nella griglia. Questo potrebbe influenzare le loro strategie di gara, soprattutto in un tracciato come Interlagos, noto per le sue insidie e curve strette.

Orari e modalità di visione

Il Gran Premio del Brasile avrà inizio alle 18:00 ora locale e sarà trasmesso in diretta sui canali SkySport. Per chi non avesse accesso a questo canale, la gara sarà visibile anche in differita su TV8 alle 21:30. Inoltre, è possibile seguire la corsa in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di TV8, rendendo così facile per i fan non perdere nemmeno un momento dell’azione.

Il contesto della gara

Il Gran Premio di oggi è particolarmente significativo poiché si svolge in un contesto di forte competizione per il titolo di campione del mondo. La vittoria di Norris nella Sprint Race ha acceso gli animi e l’attenzione è rivolta a come si comporteranno i vari team e piloti durante la gara. I tifosi delle Ferrari, in particolare, sperano in una prestazione convincente dopo le difficoltà incontrate nelle ultime gare.

Le aspettative per la gara

Con le Mercedes che hanno mostrato un buon passo durante le prove e una McLaren in forma smagliante, ci si aspetta una gara ricca di sorpassi e colpi di scena. Max Verstappen, che parte dalla 16° posizione, avrà bisogno di una strategia ben pianificata per risalire e competere per le prime posizioni. Al contrario, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, partendo da posizioni più arretrate, dovranno trovare il modo di sfruttare le loro abilità per recuperare terreno.

Il Gran Premio del Brasile rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati di Formula 1. Con una griglia di partenza così competitiva e un circuito che mette alla prova le capacità di ogni pilota, ci si aspetta una gara emozionante e ricca di sorprese.