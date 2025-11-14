Gran Premio della Comunità Valenciana 2025: Ultima Gara della Stagione e Emozioni da Non Perdere

La stagione di MotoGP si avvicina alla sua conclusione con il Gran Premio della Comunità Valenciana, che si svolgerà dal 14 al 16 novembre sul circuito Ricardo Tormo. Questo evento rappresenta non solo l’ultima opportunità per i piloti di mettersi alla prova, ma anche un momento cruciale per definire alcuni risultati finali del campionato. Mentre alcuni verdetti sono già stati emessi, ci sono ancora questioni aperte che necessitano di risposte.

Il contesto della gara

Il circuito di Valencia torna a essere teatro di una gara di MotoGP dopo un’assenza nell’edizione precedente, quando un’alluvione ha impedito lo svolgimento della manifestazione. La stagione passata si era conclusa a Barcellona, dove il pilota Jorge Martin aveva festeggiato la conquista del titolo mondiale, superando Pecco Bagnaia. Quest’anno, il campione in carica non sarà presente in pista, lasciando un vuoto significativo nella competizione.

Assenze importanti e ritorni

Il noto pilota Marc Marquez, vincitore di nove titoli mondiali, non parteciperà a questo evento a causa di un intervento chirurgico alla spalla. La sua assenza si farà sentire, specialmente per il team Ducati, che si prepara a un futuro incerto. Sulla moto ufficiale di Ducati, il posto di Marquez sarà occupato da Nicolò Bulega, che ha già dimostrato il suo valore in Superbike. Al suo fianco, Pecco Bagnaia tenterà di migliorare la sua posizione in classifica, nonostante le difficoltà avute nelle ultime gare.

Le sfide in pista

Il GP della Comunità Valenciana si preannuncia ricco di emozioni, con diversi piloti pronti a dare il massimo Tra questi, Marco Bezzecchi e Pedro Acosta, entrambi in corsa per una posizione di prestigio nella classifica finale. Bezzecchi, con la sua Aprilia, è in una buona posizione per consolidare il suo terzo posto, mentre Acosta, giovane talento della KTM, cercherà di conquistare la sua prima vittoria in MotoGP.

Le prospettive per i piloti

Il rientro di Jorge Martin sarà un altro punto di interesse. Dopo aver saltato alcune gare a causa di infortuni, il pilota è ansioso di dimostrare il suo valore e di accumulare chilometri in vista della stagione successiva. Anche Maverick Vinales tornerà in pista con la sua KTM, desideroso di riscattarsi dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dalle gare. Il circuito di Valencia, purtroppo, non è tra i favoriti dai piloti, ma le sue curve offrono sempre sorprese e momenti di grande adrenalina.

Il tracciato di Valencia

La pista di Valencia si estende per 4 chilometri e presenta un layout con 14 curve, di cui nove a sinistra e cinque a destra. La configurazione del tracciato, che si corre in senso antiorario, è considerata impegnativa ma affascinante. Il lungo rettilineo dei box è il punto strategico per tentare sorpassi, ma la difficoltà di superare in altre zone del circuito rende ogni manovra ancora più cruciale.

Orari e copertura televisiva

Il Gran Premio Motul della Comunità Valenciana sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Gli appassionati potranno seguire le qualifiche e la gara sprint di sabato, con una copertura dettagliata anche su TV8, dove saranno disponibili le gare in differita. Questo finale di stagione promette di essere avvincente e ricco di colpi di scena, con i piloti pronti a battagliare fino all’ultimo giro.