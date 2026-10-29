Avon Tyres svela a EICMA quattro pneumatici per ogni stile di guida e anticipa il nuovo Trailrider 2, lanciato nel 2027.

Il Salone internazionale della motocicletta di Milano (EICMA) continua a confermarsi come il palcoscenico più importante per le novità del settore. Per il secondo anno consecutivo, Avon Tyres, marchio parte del gruppo Goodyear, prende parte all’evento portando con sé una visione “made to be different” rivolta a piloti di ogni categoria.

Nel Padiglione 9, stand U65, il brand presenta una gamma ampliata di pneumatici pensati per soddisfare esigenze molto diverse: dallo sport-touring alla cruiser, dalla classica alla più aggressiva supersport, fino all’avventura su strada e fuoristrada.

I quattro modelli in mostra al Padiglione 9

Tra i protagonisti spicca lo Spirit ST, una gomma sviluppata per le moto sport-tourer, capace di coniugare aderenza ad alta velocità con comfort su lunghe percorrenze. Il 3D Supersport è pensato per i piloti più esigenti, offrendo stabilità nelle curve più rapide grazie a una carcassa rinforzata e a una mescola ad alta reattività. Per chi predilige lo stile vintage, il Roadrider MKII garantisce un tocco classico senza rinunciare a una performance affidabile su asfalto. Infine, il Cobra Chrome si rivolge a chi sceglie cruiser e custom, ora disponibile in un maggior numero di misure per adattarsi a una più ampia varietà di modelli.

Caratteristiche chiave

Ogni modello presenta una mescola proprietaria, un disegno del battistrada ottimizzato per il proprio segmento e una gamma di dimensioni ampliata rispetto alla precedente collezione. In particolare, il Cobra Chrome amplia il suo catalogo di 12 a 18 misure, consentendo una migliore copertura del mercato delle custom. La strategia di Avon è chiara: offrire soluzioni su misura per ogni tipologia di motociclista, mantenendo al contempo la leggerezza e la resistenza tipiche dei prodotti Goodyear.

Anteprima del Trailrider 2: la nuova avventura 80:20

Il punto più atteso dell’esposizione è la presentazione del Trailrider 2, un pneumatico adventure-touring con una composizione 80:20 tra utilizzo su strada e fuoristrada. Lanciato in anteprima a EICMA, sarà disponibile a gennaio 2027 in ben 20 misure diverse, coprendo così la quasi totalità delle moto adventure più diffuse sul mercato. Il claim “made to blaze your own trail” sintetizza la filosofia del prodotto: fornire trazione eccellente sia su ghiaia che su asfalto, senza sacrificare la durata.

Il Trailrider 2 si affianca a due modelli già presenti nella gamma Avon, il Trekrider e lo Streetrunner, creando così la più completa offerta di pneumatici adventure mai realizzata dal marchio. Grazie a una carcassa in nylon rinforzato e a una mescola a bassa resistenza al rotolamento, il nuovo pneumatico promette di ridurre il consumo di carburante e di aumentare la sicurezza nei percorsi più impegnativi.

Evento e momenti speciali: incontro con Rok Bagoros

L’evento di Avon non si limita alla sola esposizione dei prodotti. Venerdì 6 novembre, alle ore 11:30, lo stand U65 ospiterà il celebre stunt rider e brand ambassador Rok Bagoros. Con oltre tre milioni di follower sui social, il pilota eseguirà dimostrazioni live, offrendo ai visitatori l’opportunità di vedere le gomme in azione e di scambiare opinioni dirette con un professionista di livello internazionale.

Nel corso della settimana, dal 3 all’8 novembre, il pubblico potrà inoltre incontrare i responsabili di prodotto di Avon, approfondire la nuova identità di marca e ricevere consigli personalizzati su quale modello sia più adatto al proprio stile di guida. Con più di 600.000 visitatori attesi, EICMA rimane il punto di riferimento globale per le novità del settore motociclistico.