Grande Panda Hybrid protagonista della Salomon New Shapers Run a Milano

La Grande Panda Hybrid di Fiat è stata auto ufficiale della Salomon New Shapers Run, evento urbano che il 21 febbraio ha animato Milano con 10.000 partecipanti e attività dedicate

Milano si è animata il 21 febbraio con la Salomon New Shapers Run: una giornata di sport, musica e attività per famiglie che ha trasformato le strade cittadine in un grande palcoscenico. Organizzata con il supporto della Fondazione Milano Cortina 2026 e il patrocinio del Comune di Milano, la manifestazione ha puntato sull’inclusione e sulla partecipazione diffusa, richiamando atleti amatoriali, club sportivi, volontari e residenti pronti a mettersi in gioco.

La corsa e l’atmosfera Circa 10.000 persone hanno preso parte all’evento, lungo un percorso urbano pensato per essere accessibile e coinvolgente: tappe sportive alternate a momenti culturali, postazioni con musica dal vivo, animazioni per i più piccoli e laboratori tematici. Più che una gara, è stata una festa collettiva che ha valorizzato spazi simbolici della città e stimolato la socialità, mostrando come un evento ben progettato possa cambiare la percezione dei luoghi pubblici.

La Grande Panda Hybrid come partner operativo e simbolico Fiat ha affiancato l’iniziativa nelle vesti di Automotive Premium Partner di Milano Cortina 2026, designando la Grande Panda Hybrid come Auto Ufficiale. Il veicolo ha svolto compiti logistici e di rappresentanza, supportando staff e volontari lungo il percorso e partecipando alle attività di piazza. La scelta del modello voleva anche essere un segnale: dimostrare che soluzioni a basse emissioni possono integrarsi con la gestione pratica di grandi eventi cittadini.

Logistica e sostenibilità Per coordinare la manifestazione l’organizzazione ha messo in campo una flotta importante: oltre 1.600 mezzi per gli spostamenti di staff, atleti e operatori. A fronte di questa complessità, l’accento è stato posto su efficienza e riduzione dell’impatto ambientale, con vetture ibride impiegate per contenere consumi ed emissioni nelle fasi operative. Gli spostamenti sono stati gestiti con turni e percorsi studiati per minimizzare i tempi e agevolare i flussi.

Impatto sulla città e prospettive La giornata ha offerto più di uno spunto pratico: le strade adibite a evento hanno funzionato come laboratori urbani in cui sperimentare nuove modalità di fruizione degli spazi pubblici. Dal punto di vista sociale, ha rinforzato il senso di comunità; sul piano economico e di immagine, eventi di questo tipo contribuiscono ad aumentare l’attrattività della città e possono avere ricadute misurabili sul territorio. Per capire fino a che punto queste esperienze siano replicabili e sostenibili, sono stati attivati protocolli di monitoraggio.

Monitoraggio e passaggi successivi Gli organizzatori hanno già avviato la raccolta di dati su traffico, tempi di percorrenza e indicatori ambientali. I risultati verranno analizzati per valutare l’efficacia delle soluzioni adottate e le possibili migliorìe, poi trasmessi alle autorità locali e ai partner tecnici. L’obiettivo è mettere a punto procedure esportabili ad altre iniziative cittadine, migliorando gestione, sicurezza e partecipazione.

Comunicato stampa Milano, 23 — La manifestazione si è svolta regolarmente e la Grande Panda Hybrid ha svolto il ruolo previsto nel programma. Proseguiranno le analisi operative per valutare l’impatto e la replicabilità dell’esperienza.