Granit Xhaka è un calciatore svizzero famoso per le sue apparizioni con la maglia biancorossa durante le competizioni europee o mondiali che la sua nazionale effettua oltreché per essere un calciatore dell’Arsenal. In questo articolo vediamo come si compone la sua collezione d’auto.

Che auto guida Granit Xhaka?

Xhaka ha diverse auto nel proprio garage, la prima di cui vale la pena parlare è la Porsche Panamera Sport Turismo la versione shooting brake della Panamera che ha riscosso poco successo sin dal suo debutto pur avendo una linea molto attraente e prestazioni di altissimo livello come si compete ad una Porsche.

Un’altra auto di successo che Xhaka possiede è la Smart Fortwo che in versione termica ha un motore 3 cilindri da 89 cavalli. E’ disponibile sia in carrozzeria a due che a quattro porte.

La terza macchina nel garage è una Lamborghini Urus il secondo suv nella storia Lambo, il primo in epoca moderna il cui motore V8 sprigiona una potenza di 641 cavalli.

Un altro suv è il Porsche Cayenne un veicolo che ha qualche lustro sulle spalle e che è stato il primo suv della casa tedesca, si è aggiornato a livello di carrozzeria con diversi restyling ma è rimasto sempre un riferimento per la categoria.

Adora le Mercedes

Xhaka conta ben due Mercedes nella propria collezione, la prima è la G63 la versione AMG della famosissima G Wagon un’auto che è nel listino Mercedes da molti decenni e che non smette di stupire e far appassionare.

La sesta ed ultima auto è una Mercedes Classe S la berlina top di gamma del brand della Stella disponibile con un motore V8 o con il V12 che sprigiona 621 cavalli è l’auto perfetta se si ricerca la classe e la potenza.