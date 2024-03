Honda ZR V 2024: prezzo, interni, motore

La casa giapponese ha presentato il model year 2024 del suo SUV ZR-V in questo articolo lo analizziamo scoprendo in particolare il prezzo, la struttura degli interni ed il motore con cui è equipaggiato.

Honda ZR V 2024: Interni e motore

Partiamo a parlare del nuovo ZR V 2024 con gli interni che si presentano ben rifiniti e con una scelta dei tessuti di alta qualità. Il lavoro fatto dai tecnici per offrire un’abitabilità di alto livello si nota dalla cura delle plastiche e dei materiali utilizzati, c’è naturalmente la presenza della plastica dura, come è tipico delle auto giapponesi ma non è un problema.

A livello di infotainment c’è un touch screen da 9 pollici che garantisce la connettività con Apple Car Play ed Android Auto oltre che con le restanti App social che si è abituati a vedere all’interno dei sistemi di navigazione.

Il motore 2.0 ibrido presente su tutti e tre gli allestimenti è in grado di garantire una potenza di 143 cavalli ed una coppia di 186 Nm. Una cavalleria normale ma perfettamente adatta al peso di 1589 chili del veicolo.

Naturalmente non bisogna aspettarsi prestazioni astronomiche da parte del motore ma apprezzarne la comodità e la silenziosità durante la marcia, il comfort e la sicurezza sono la priorità per la casa nipponica.

Il prezzo

Honda ZR-V è disponibile per l’acquisto presso le concessionarie italiane con un prezzo di partenza di 42.300€ per la versione Elegance che sale a 43.200€ per la Sport arrivando ai 45.600€ della versione Advance.

Si tratta di un prezzo in linea con la categoria in cui va inserirsi. Chi sceglie Honda punta sulla qualità costruttiva e l’affidabilità motoristica per un’auto che durerà per molto tempo.