Scopri come scegliere le borse GIVI più adatte per la tua moto e il tuo stile di viaggio.

Introduzione alla scelta delle borse per moto

Quando si tratta di scegliere le borse per la propria moto, la varietà di opzioni disponibili può risultare schiacciante. In particolare, per i possessori della Voge Valico 900, è fondamentale considerare le proprie esigenze di viaggio. Che si tratti di un tragitto quotidiano, di un weekend avventuroso o di un lungo viaggio, la scelta delle borse giuste può fare la differenza. Le borse GIVI, con il loro sistema Monokey, offrono una soluzione versatile e pratica per ogni motociclista.

Il sistema Monokey di GIVI

Il sistema Monokey, introdotto da GIVI negli anni ’80, ha rivoluzionato il modo di trasportare bagagli in moto. Questo sistema consente di fissare e rimuovere le borse con una sola chiave, rendendo l’operazione semplice e veloce. Le borse Monokey sono progettate per resistere a urti e condizioni atmosferiche avverse, garantendo una protezione ottimale per il contenuto. Inoltre, la compatibilità con diverse tipologie di valigie, sia rigide che morbide, rende questo sistema estremamente versatile.

Scelta delle borse in base all’uso

La scelta delle borse GIVI deve essere guidata dall’uso che si intende fare della moto. Per chi utilizza la Voge Valico 900 per il tragitto casa-lavoro, un bauletto Trekker da 52 litri abbinato a una piastra di fissaggio in alluminio anodizzato rappresenta la soluzione ideale. Questo setup consente di trasportare comodamente casco e abbigliamento senza compromettere la manovrabilità nel traffico. Per viaggi più lunghi, le borse laterali rigide Trekker da 32 litri offrono spazio e robustezza, mentre per avventure off-road, le borse morbide della linea Canyon garantiscono leggerezza e flessibilità.

Consigli per il caricamento e la sicurezza

Quando si prepara la moto per un viaggio, è importante centralizzare i pesi e posizionare gli oggetti più pesanti in modo strategico. Regolare il precarico della sospensione posteriore è fondamentale per mantenere la stabilità della moto, soprattutto quando si trasportano carichi pesanti. Inoltre, per chi affronta percorsi fuoristrada, è consigliabile optare per borse laterali morbide, che offrono maggiore manovrabilità e riducono il rischio di danni in caso di caduta.

Pregi e difetti delle borse GIVI

Le borse GIVI presentano numerosi vantaggi, come la robustezza e la sicurezza, grazie alla possibilità di chiusura a chiave. Tuttavia, le borse rigide tendono a essere più pesanti e costose rispetto a quelle morbide. D’altra parte, le borse morbide sono più leggere e versatili, ma offrono meno protezione contro furti e danni. La scelta finale dipenderà dalle esigenze personali e dallo stile di guida di ciascun motociclista.