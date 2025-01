Introduzione alle Ztl di Torino

Torino, capoluogo del Piemonte, è una città ricca di storia e cultura, ma anche di traffico. Per questo motivo, sono state istituite le zone a traffico limitato (Ztl) per migliorare la qualità dell’aria e la vivibilità del centro. Nel 2025, le Ztl di Torino si articolano principalmente in due aree: la Ztl Centrale e la Ztl Valentino, ognuna con regole specifiche per l’accesso e la circolazione.

La Ztl Centrale: orari e regole

La Ztl Centrale si estende nel cuore della città, delimitata da un perimetro che include corsi e strade principali. Questa zona è attiva dal lunedì al venerdì, con orari che variano a seconda delle mini zone al suo interno. Ad esempio, la Ztl Area Romana è chiusa al transito 24 ore su 24, mentre la Ztl Trasporto Pubblico ha orari specifici fino alle . Per accedere a questa zona, è necessario possedere un permesso di circolazione rilasciato dal Comune, a meno che non si rientri nelle categorie esentate.

Permessi e esenzioni per la Ztl

Per circolare all’interno della Ztl Centrale, i veicoli devono rispettare determinati requisiti. I permessi possono essere richiesti da proprietari di auto Euro 3 o superiori, e ci sono diverse categorie di permessi disponibili, come quelli per disabili e per veicoli ecologici. Inoltre, i servizi di car sharing e i veicoli elettrici possono accedere liberamente. È importante notare che le multe per chi non rispetta le regole possono variare da 87 a 679 euro, a seconda della gravità della violazione.

La Ztl Valentino: caratteristiche e accesso

La Ztl Valentino, che comprende l’omonimo parco, è completamente chiusa al traffico veicolare 24 ore su 24. Tuttavia, sono previste eccezioni per il carico e scarico merci e per i mezzi di emergenza. Questa zona è stata ampliata nel 2019 per includere nuovi viali pedonali, rendendo l’area ancora più accessibile ai pedoni e ai ciclisti. La gestione di questa Ztl è fondamentale per garantire un ambiente più sano e vivibile per tutti i cittadini e i turisti.

Come richiedere i permessi per la Ztl di Torino

Dal 2023, la richiesta dei permessi per accedere alla Ztl Centrale deve essere effettuata online attraverso il portale ufficiale della Città di Torino. È fondamentale presentare la domanda con anticipo, poiché il rilascio dei permessi richiede una fase di verifica da parte degli uffici competenti. Inoltre, a partire dal primo rinnovo, non verrà più rilasciato alcun contrassegno cartaceo, rendendo il processo più snello e moderno.

Conclusioni

Le Ztl di Torino rappresentano un passo importante verso una mobilità più sostenibile e una migliore qualità della vita in città. Conoscere gli orari, le regole e le modalità di accesso è fondamentale per tutti coloro che desiderano muoversi nel capoluogo piemontese senza incorrere in sanzioni. Rimanere aggiornati sulle normative e sui permessi è essenziale per una circolazione responsabile e rispettosa dell’ambiente.