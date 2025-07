Guida estrema: un uomo in Australia utilizza una sedia da giardino per guidare una BMW

Questo è sicuramente un episodio che sorprende, ma la vita ha il potere di riservarci delle sorprese incredibili! Immagina di vedere un’auto in giro e notare che non ha né cofano né sedili, ma solo un tizio seduto su una sedia da giardino! 😳 Ebbene, è successo in Australia, precisamente a Cranbourne North, un sobborgo a sud-est di Melbourne. Questo 64enne ha attirato l’attenzione della polizia non solo per la sua BMW Serie 3 E36 bordeaux, ma per il modo decisamente poco convenzionale in cui stava guidando.

Un’auto senza regole

La scena era già surreale: la BMW priva di cofano e, come se non bastasse, priva di sedili. Gli agenti, avvicinandosi, hanno scoperto che il guidatore non aveva neanche un sedile installato, ma si era sistemato su una sedia da giardino in plastica, non fissata al veicolo, con dei cuscini per rendere la cosa un po’ più comoda. E sì, indossava anche la cintura di sicurezza, perché, come dire, l’apparenza è tutto, giusto? Chi altro ha notato che a volte la creatività può portare a situazioni davvero assurde? 🚗💭

Le conseguenze di un gesto imprudente

In Australia, come in molti altri paesi, circolare con un veicolo in queste condizioni non è solo rischioso, è anche illegale. Le autorità hanno sottolineato che l’assenza di un sedile adeguato è un grave pericolo: una frenata brusca o un piccolo incidente potrebbero trasformarsi in una tragedia inaspettata. È incredibile pensare che qualcuno possa mettere a rischio la propria vita e quella degli altri in questo modo, per di più con una scusa tanto surreale.

Il guidatore ha ammesso di sapere che la sua auto non fosse in regola, ma ha giustificato la sua condotta dicendo di essere in cerca di pezzi di ricambio. La polizia, però, non ha mostrato clemenza e ha emesso un “defect notice” che gli vieta di utilizzare il veicolo fino a quando non sarà riportato a uno stato sicuro. E ora, dovrà affrontare diverse violazioni del codice della strada davanti a un giudice. Scommetto che chiunque ha mai cercato un pezzo di ricambio ha vissuto momenti… particolari, giusto?

Riflessioni sulla sicurezza stradale

Questo episodio ci porta a riflettere su quanto sia importante rispettare le normative e garantire la sicurezza su strada. È vero che a volte può sembrare divertente o addirittura cool avere un’auto unica nel suo genere, ma ci sono dei limiti da considerare. Chiunque abbia mai pensato di modificare un’auto o di intraprendere un progetto del genere dovrebbe tenere a mente la propria sicurezza e quella degli altri.

Quindi, la prossima volta che pensi di dare una rinfrescata alla tua auto, chiediti: "Sto davvero rispettando le regole? E la mia sicurezza?" 🤔✨ E voi, che ne pensate? C'è qualcuno tra voi che ha mai fatto una modifica stravagante alla propria vettura? Raccontatemi nei commenti!