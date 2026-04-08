Guida pratica al cambio gomme estive: sicurezza, etichetta e manutenzione

Quando la temperatura sale è il momento di montare pneumatici estivi: una guida chiara su prestazioni, norme, etichettatura e conservazione

Con il termometro che si stabilizza costantemente sopra i 7 °C, è il momento di valutare il passaggio agli pneumatici estivi. Questo cambio non è solo un adempimento pratico, ma una scelta tecnica che impatta direttamente sulla sicurezza, sui consumi e sul comfort di marcia. Le gomme progettate per la stagione calda utilizzano mescole e disegni del battistrada studiati per asfalti più caldi e per condizioni variabili come pioggia primaverile e temporali estivi.

Oltre alla questione tecnica, esistono anche vincoli normativi da conoscere: la normativa prevede un periodo di obbligo per le dotazioni invernali, ma esistono margini operativi per la sostituzione. Sapere quando intervenire e come scegliere il modello giusto permette di ridurre lo spazio di frenata, minimizzare il rischio di aquaplaning e migliorare il comfort acustico a bordo.

Perché le gomme estive fanno la differenza

Le gomme estive si distinguono per una mescola più dura e per tasselli maggiori che garantiscono stabilità alle alte temperature; in pratica, la gomma mantiene la sua efficacia quando la temperatura supera i 10 °C, mentre la perdita di efficienza degli invernali può iniziare già sopra i 7 °C. La maggiore area di contatto e la minore deformazione dei blocchi del battistrada assicurano una risposta di sterzo più precisa e spazi di arresto ridotti su fondo asciutto, migliorando la guida nei sorpassi e nelle manovre d’emergenza.

La mescola e il disegno del battistrada

Il disegno dei pneumatici estivi prevede scanalature longitudinali ampie e una minore presenza di lamelle rispetto agli invernali: questo favorisce il drenaggio dell’acqua e limita il fenomeno dell’aquaplaning, definito come la perdita di aderenza quando uno strato d’acqua separa lo pneumatico dal fondo stradale. La chimica dei polimeri è studiata per resistere a temperature di asfalto elevate e per offrire una stabilità laterale durante manovre brusche.

Normativa e sanzioni: cosa sapere

Dal punto di vista legale, l’obbligo delle dotazioni invernali scatta il 15 novembre e termina il 15 aprile: per agevolare le officine è previsto un periodo aggiuntivo di 30 giorni, perciò l’ultimo termine operativo è il 15 maggio. Se si circola con pneumatici invernali aventi un indice di velocità pari o superiore a quello riportato sulla carta di circolazione, è permesso l’uso per tutto l’anno, anche se è sconsigliato per motivi di sicurezza. Diversa è la situazione se l’indice di velocità è inferiore: in quel caso si rischiano multe da 422 a 1.695 euro, il ritiro della carta di circolazione e l’obbligo di sottoporre l’auto a revisione.

Gomme estive, quattro stagioni e scelte territoriali

Le gomme 4 stagioni rappresentano un compromesso: utili in contesti con inverni miti e per chi percorre pochi chilometri l’anno, ma generalmente offrono prestazioni inferiori rispetto alle gomme stagionali specifiche. Le all season hanno una mescola leggermente più morbida (maggiore presenza di silice) che le penalizza alle alte temperature e le rende soggette a un’usura più rapida, indicativamente del 10-15% in più rispetto agli pneumatici stagionali.

Etichetta europea, acquisto online e cura del pneumatico

L’etichettatura europea, introdotta nel novembre 2012 e aggiornata dal 1° maggio 2026, è uno strumento utile per confrontare modelli prima dell’acquisto online. Sull’etichetta troviamo il codice identificativo del tipo di pneumatico, un QR code per accedere ai dettagli nel database EPREL e tre parametri principali: efficienza nei consumi (classi da A a E), aderenza sul bagnato (classi da A a E) e rumorosità esterna (classi da A a C). Consultare questi valori aiuta a scegliere uno pneumatico con bassa resistenza al rotolamento per risparmiare carburante e con buona wet grip per ridurre gli spazi di frenata su fondo bagnato.

Conservazione, controlli e durata

Per preservare gli pneumatici estivi è importante conservarli in un ambiente fresco, asciutto e ventilato: se immagazzinati all’aperto devono essere coperti per evitare l’umidità. La fonte originale indica una temperatura ideale di stoccaggio tra i 25 e i 35 °C; se sono stati conservati a temperature molto basse è consigliabile riportarli a circa 20 °C per alcune ore prima del montaggio per evitare deformazioni. In termini di durata, con uno stile di guida normale si possono percorrere tra i 30.000 e i 60.000 km; è comunque fondamentale controllare la pressione almeno una volta al mese, verificare la profondità del battistrada (minimo 1,6 mm) e ispezionare la carcassa per tagli o deformazioni.