Guillem Farres doppietta a Lacapelle-Marival, Coenen protagonista in MXGP

Farres completa la doppietta in MX2 e Coenen si impone in MXGP: il Gran Premio di Francia a Lacapelle-Marival ha offerto gare concitate, qualifiche movimentate e performance chiave per il proseguo del mondiale

Il mondo del motocross è tornato in pista dopo la pausa: il Gran Premio di Francia di Lacapelle-Marival, andato in scena nel weekend del 24 maggio 2026, ha consegnato uno spettacolo intenso tra MX2 e MXGP. Sul tracciato dal sapore classico si sono distinti soprattutto Guillem Farres nella categoria cadetta e Lucas Coenen nella classe regina, con risultati che rimescolano le carte in classifica e forniscono materiale di riflessione per team e piloti. Il fine settimana ha visto anche qualifiche decisive, qualche caduta significativa e il consueto calore del pubblico francese.

Risultati chiave del fine settimana

In MX2 la giornata si è chiusa con la conferma della supremazia di Guillem Farres, autore di una doppietta che gli ha permesso di conquistare il round francese. Nella seconda manche Farres è partito con decisione, ha preso il comando e ha creato un gap sugli inseguitori, chiudendo davanti a Camden McLellan e Mathis Valin. In MXGP invece è stata la prima manche ad assegnare il successo a Lucas Coenen, con Jeffrey Herlings secondo e Tim Gajser a completare il podio; alle loro spalle si sono piazzati Kay de Wolf e Andrea Adamo, elementi che manten-gono viva la lotta per il titolo.

MX2: la doppietta di Farres

La categoria MX2 ha vissuto il momento più importante del weekend con la performance di Guillem Farres, capace di interpretare al meglio sia la qualifica sia le gare. Dopo aver conquistato Gara 1, lo spagnolo ha ripetuto l’impresa in Gara 2, controllando la manche e respingendo gli attacchi degli avversari. Al traguardo, dietro a Farres, Camden McLellan ha centrato un secondo posto solido che regala punti preziosi, mentre Mathis Valin ha sfruttato il supporto del pubblico di casa per salire sul podio. Da segnalare la buona prova di Liam Everts e il rientro nelle posizioni di vertice di Janis Reisulis, anche se quest’ultimo ha perso diverse posizioni nel finale.

MXGP: Coenen prende la scena

Nella manche inaugurale della classe regina Lucas Coenen ha imposto il suo ritmo, andando in testa e costruendo un margine sufficiente per gestire il vantaggio fino al traguardo. Alle sue spalle Jeffrey Herlings è riuscito a recuperare posizioni con una partenza efficace, mentre Tim Gajser ha chiuso sul podio dopo una rimonta che dimostra la sua costanza. La Top 5 di manche è stata completata da Kay de Wolf — autore di un sorpasso importante nelle fasi finali — e da Andrea Adamo, entrambi protagonisti di una prova solida che aggiunge tensione alla classifica generale.

Qualifiche e momenti decisivi

Le sessioni di qualifica hanno fornito indicazioni importanti per lo svolgimento delle gare: in MXGP la qualifica ha visto inizialmente il holeshot di Tom Vialle, ma è stato Jeffrey Herlings a prendere il comando ribaltando le posizioni in pista; il risultato finale ha visto Kay de Wolf secondo e Lucas Coenen terzo dopo una rimonta. La manche è stata condizionata dalla caduta di Vialle, evento che ha compromesso la sua gara. In MX2 la qualifica ha sorriso a Mathis Valin, bravo a sfruttare un errore iniziale di Farres per gestire la manche e chiudere davanti a Liam Everts, mentre Janis Reisulis ha confermato il suo feeling con il tracciato.

Il contesto del round e prospettive

Il GP di Francia di Lacapelle-Marival ha segnato il sesto appuntamento del Mondiale 2026 e ha visto al via, oltre a MXGP e MX2, le categorie EMX125 e WMX, con un paddock ricco di nomi di riferimento. Tra gli iscritti spiccavano piloti come Romain Febvre, Tom Vialle, Maxime Renaux in MXGP e, in MX2, atleti come Simon Längenfelder, Camden McLellan e lo stesso Guillem Farres. La pista tecnica e tradizionale di Lacapelle-Marival ha messo alla prova capacità di guida, strategia di gara e gestione della fatica, elementi che saranno cruciali per il prosieguo della stagione: la classifica avrà ora nuovi equilibri dopo i risultati ottenuti il 24 maggio 2026.