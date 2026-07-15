GWM ORA 5: design, tecnologia e motorizzazioni ibride per un SUV accessibile

GWM ORA 5 è il nuovo SUV compatto che combina design elegante, motorizzazioni ibride ed elettriche e tecnologia avanzata per offrire un'esperienza di guida unica.

Il mercato dei SUV compatti sta vivendo una rivoluzione con l’arrivo della GWM ORA 5 il nuovo modello di Great Wall Motor che punta a conquistare l’Europa con un mix di design distintivo, tecnologia avanzata e motorizzazioni versatile.

Con una lunghezza di circa 4,47 metri, la ORA 5 si posiziona nel segmento dei SUV compatti, offrendo un’alternativa spaziosa e tecnologica per chi cerca un’auto pratica e accessibile. Il modello è disponibile con diverse motorizzazioni, tra cui benzina, full hybrid ed elettrica, per rispondere alle esigenze di un pubblico variegato.

Design e dimensioni: un SUV compatto ma spazioso

La GWM ORA 5 si distingue per il suo design morbido e riconoscibile, con linee fluide e superfici pulite che la rendono adatta all’uso urbano. Il frontale è caratterizzato da gruppi ottici arrotondati e un’impostazione elegante, mentre la vista laterale evidenzia proporzioni equilibrate e un tetto leggermente discendente. Il posteriore segue la stessa filosofia, con un design semplice e una firma luminosa discreta.

Con un passo generoso, la ORA 5 offre un’abitabilità adeguata per una famiglia, con un bagagliaio che parte da circa 362 litri e può superare i 1.000 litri abbattendo gli schienali posteriori. Questi valori la rendono una scelta versatile per l’utilizzo quotidiano.

Motorizzazioni: benzina, full hybrid ed elettrica

Uno degli aspetti più interessanti della GWM ORA 5 è la varietà delle motorizzazioni disponibili. In Europa, il modello è previsto con tre principali configurazioni: una versione benzina 1.5 turbo, una versione full hybrid e una variante completamente elettrica.

La versione benzina punta a offrire un prezzo d’ingresso competitivo, mentre la full hybrid rappresenta la soluzione più interessante per chi cerca consumi contenuti senza dipendere dalla ricarica. La versione elettrica, invece, utilizza un motore da circa 150 kW, pari a 204 CV, abbinato a una batteria da 58,3 kWh, con un’autonomia dichiarata fino a circa 435 km.

GWM ORA 5 elettrica: autonomia e ricarica

La versione elettrica della ORA 5 è probabilmente quella più coerente con l’identità del marchio ORA, nato come brand dedicato alla mobilità elettrica. La batteria da 58,3 kWh consente un’autonomia dichiarata fino a circa 435 km, mentre la ricarica rapida in corrente continua può arrivare fino a 120 kW. La ricarica in corrente alternata arriva invece fino a 11 kW, un valore adeguato per l’utilizzo domestico o tramite colonnine pubbliche in città.

Interni e tecnologia: un’abitacolo moderno e digitale

L’abitacolo della GWM ORA 5 segue una filosofia moderna e digitale, con una plancia dominata da un ampio display centrale dedicato all’infotainment e una strumentazione digitale per il conducente. Il sistema multimediale include connettività smartphone, comandi touch e un’interfaccia pensata per ridurre al minimo la presenza di pulsanti fisici.

La qualità percepita appare in linea con le ambizioni del modello, con materiali curati, superfici morbide e un’impostazione generale più premium rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare da un SUV compatto accessibile. L’obiettivo è offrire un ambiente semplice, tecnologico e confortevole, capace di competere con i principali modelli europei del segmento.

Comportamento su strada e assistenza alla guida

La GWM ORA 5 nasce con un’impostazione orientata principalmente al comfort. Le versioni elettriche offrono una risposta pronta e lineare, tipica dei veicoli a batteria, con una guida silenziosa e fluida soprattutto nel traffico urbano. Le sospensioni sono tarate per assorbire le irregolarità, mentre lo sterzo è leggero e facile da gestire nelle manovre e nell’utilizzo quotidiano.

Il modello punta molto anche sulla dotazione tecnologica, con sistemi avanzati di assistenza alla guida come cruise control adattivo, mantenimento della corsia, frenata automatica d’emergenza, monitoraggio dell’angolo cieco e telecamere perimetrali. Questi sistemi sono sempre più importanti nel segmento dei SUV compatti, soprattutto per chi utilizza l’auto in città ma affronta anche viaggi più lunghi.

Con un prezzo d’ingresso competitivo e una gamma di motorizzazioni che rispondono a diverse esigenze, la GWM ORA 5 si presenta come una delle alternative più interessanti tra i nuovi modelli cinesi in arrivo in Europa. Non punta sulla sportività o sull’immagine premium tradizionale, ma su concretezza, dotazione e rapporto qualità-prezzo, rendendola una scelta ideale per chi cerca un SUV compatto moderno, spazioso e accessibile.