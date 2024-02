Foton Tunland G7: prezzo, motore e scheda tecnica

Le case cinesi stanno sempre più espandendosi nel mercato globale realizzando modelli per tutte le categorie di veicoli esistenti, il loro arrivo sul mercato europeo è avvenuto con i veicoli commerciali, la casa Foton ha prodotto l’ultimo arrivato il Tunland G7 protagonista di questo articolo dedicato.

Foton Tunland G7: motore e scheda tecnica

Per il mercato italiano Foton ha a disposizione un solo motore diesel 2.0 di cilindrata capace di erogare una potenza di 162 cavalli ed una coppia massima di 388 Nm. Il motore è stato realizzato dalla casa in collaborazione con Ricardo ed è di tipo Aucan. Si è lavorato per contenere al massimo il peso e per offrire il top in termini di durabilità.

Dal punto di vista tecnico il motore monta un’iniezione Bosch ed a livello di omologazione ha raggiunto la categoria Euro 6E ovvero il massimo per i motori termici nella comunità europea. I tipi di cambio con cui è possibile configurarlo sono due: un manuale a 6 rapporti ed un automatico ZF ad 8 rapporti.

Il cliente può quindi configurarlo sulla base delle sue esigenze lavorative. La trazione è 4×4 il che lo rende ottimo nell’utilizzo fuoristrada.

Il prezzo è competitivo

Tunland rappresenta un ottimo pick-up in termini di prezzo e qualità dato che offre davvero molto ad un costo molto più basso rispetto alle controparti europee.

E’ infatti possibile acquistarlo a 31.000 euro se si opta per la trasmissione manuale. Ne servono 33.000 se si sceglie il cambio automatico. Se si vuole la tinta della carrozzeria in vernice metallizzata bisogna aggiungere 488 euro.

Tutto sommato si dimostra un veicolo moderno e versatile chissà che non riesca a sfondare nel settore dei veicoli commerciali. I dati di vendita lo diranno.