Volvo XC40: prezzo, dimensioni e interni

Volvo XC40 il primo suv dall'anima urbana prodotto dal marchio "Made in Sweden".

Volvo XC40. La casa svedese presenta il suo primo suv con caratteristiche prettamente cittadine e dimensioni compatte. Il processo stilistico di XC40 ha dall’inizio puntato sulla modernità sia a livello stilistico che di abitabilità. Si rivolge ad una clientela giovane che utilizza l’automobile prevalentemente in città, per questo motivo chi l’ha progettata ha messo al centro dell’esperienza di guida la connettività così da rendere questo suv sempre connesso con il mondo esterno. In questo articolo andremo a vedere prezzo, dimensioni e interni del Volvo XC40.

Volvo XC40 dimensioni

Le dimensioni della Volvo XC40 sono: 4,43 metri di lunghezza, 1,86 metri di larghezza, mentre in altezza 1,66 metri. Inoltre, il passo è 2,70 metri.

Poi, come detto in apertura lo stile della XC40 risulta molto ricercato, ciò porta questo veicolo a distinguersi dalle celebri forme delle ultime vetture prodotte dalla casa svedese. Il frontale richiama il brand grazie alla calandra dove è incastonato il logo. I fari hanno un nuovo disegno e presentano fari Full LED che garantiscono un’ottima visibilità diurna e notturna. E’ cambiata la forma del cofano rispetto alle altre Volvo. Esso non risulta più piano ma presenta due nervature che partono dal punto di attacco dei fari e arrivano sino alla parte alta.

Le porte presentano numerose nervature, le prime che si notano riguardano la parte che comincia dal faro posteriore e arriva sino alla maniglia. Il disegno ricopia la forma dei fari posteriori. L’altra nervatura è presente nella parte bassa della vettura, all’altezza delle minigonne. Quest’ultima ricorda linee già viste su altri suv della medesima categoria. I fari posteriori hanno assunto un nuovo design, partono stretti dallo spoiler per poi allargarsi alla fine. Il lunotto si sviluppa in orizzontale e sembra garantire una buona visibilità in manovra.

A livello di colorazioni è ben visibile lo stacco cromatico tra il tetto, compreso lo spoiler posteriore, e il resto della vettura che rendono la Volvo XC40 ottima per combinazioni bi-color.

Interni e infotainment

I sedili sono disponibili sia totalmente in tessuto che in tessuto e pelle. Lo spazio per cinque adulti è buono anche se la terza persona che siede dietro potrebbe avere problemi visto che sembra essere presente il bracciolo estraibile. Cuciture a contrasto per i tappetini e i pannelli porta.

La XC40 presenta un nuovo volante a 3 razze dalle dimensioni ridotte con i paddle per il cambio automatico posizionati dietro a quest’ultimo. E’ presente uno schermo digitale che integra il tachimetro. Al centro della plancia uno schermo touchscreen che permette di gestire il navigatore, con l’aggiunta di dati relativi al meteo, alla posizione corrente e ai brani riprodotti tramite gli stream audio.

La vettura dispone di un sistema di ricarica wireless del telefono cellulare così da non avere problemi di batteria. Una delle caratteristiche uniche e proprie solamente di questo modello riguarda il sistema CleanZone che permette di avere aria sempre pulita all’interno dell’abitacolo, qualsiasi sia quella presente esternamente. Il sistema utilizza un filtro dell’aria che riduce i livelli di polveri e polline.

La sicurezza è fondamentale

Questa Volvo è equipaggiata con sistemi di sicurezza attiva come la Run-Off Mitigation che evita di far uscire fuoristrada l’auto.Un altro sistema è City-Safety presente di serie, che permette di riconoscere altri veicoli, pedoni, ciclisti ed animali di grossa taglia evitando di colpirli frenando da sola se il conducente è disattento. La sicurezza è sicuramente l’highlight del marchio che è stato il pioniere in merito alla sicurezza dei passeggeri inventando la cintura a tre punti di attacco nel 1959, continuando a produrre automobili con l’intento di renderle le più sicure sul mercato.

Volvo XC40: prezzo

Dopo aver visto dimensioni e interni della Volvo XC40, scopriamo il prezzo. L’XC40 parte da 32.400€ con la possibilità di essere diesel da 150 cavalli a trazione anteriore ed integrale. Inoltre, è disponibile sia con il cambio manuale a 6 rapporti che con il cambio automatico ad 8 rapporti.

