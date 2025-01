Il debutto di Hamilton con Ferrari

La stagione 2025 di Formula 1 si preannuncia ricca di emozioni e sorprese, con il debutto di Lewis Hamilton al volante di una monoposto Ferrari. Questo cambiamento rappresenta non solo un nuovo capitolo nella carriera del campione britannico, ma anche un momento cruciale per la Scuderia di Maranello, che punta a tornare competitiva dopo anni di difficoltà. La prima apparizione di Hamilton con la Ferrari è attesa a Fiorano, dove il pilota avrà l’opportunità di testare la vettura e iniziare a familiarizzare con il team e le nuove dinamiche che si creeranno in griglia.

Nuove dinamiche in griglia

Oltre al clamoroso passaggio di Hamilton, la stagione 2025 vedrà un gran numero di piloti cambiare squadra, portando a un rimescolamento degli equilibri in pista. Charles Leclerc, che continuerà a essere il compagno di squadra di Hamilton, dovrà adattarsi a questa nuova situazione e trovare un modo per collaborare efficacemente con il sette volte campione del mondo. La Red Bull, con Max Verstappen come pilota di punta, è alla ricerca di stabilità dopo il cambio di Sergio Perez con il giovane Lawson, il quale avrà il compito di dimostrare il suo valore in un team di alto livello.

Le sfide dei team di vertice

In casa Mercedes, Toto Wolff ha deciso di puntare su Kimi Antonelli, un giovane talento che avrà l’opportunità di affiancare George Russell. Questa scelta indica una strategia a lungo termine, con l’obiettivo di prepararsi per il futuro, mentre i top team come McLaren continuano a mantenere la stessa coppia di piloti, Norris e Piastri, che hanno dimostrato di avere un buon equilibrio. La stagione 2025 sarà quindi caratterizzata da un mix di esperienza e gioventù, con piloti che dovranno dimostrare il loro valore in un contesto altamente competitivo.