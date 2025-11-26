Hamilton e Ferrari: un anno da archiviare con delusione

Il weekend di gara a Las Vegas ha rappresentato un ulteriore capitolo difficile per Lewis Hamilton, il quale ha vissuto un’esperienza deludente sia in qualifica che in gara. Dopo una partenza da dimenticare, il pilota britannico ha rilasciato dichiarazioni che evidenziano il suo stato d’animo e le frustrazioni accumulate in questa stagione con la Ferrari.

Il weekend a Las Vegas

Il GP di Las Vegas ha messo in evidenza le difficoltà che Hamilton ha affrontato durante il suo primo anno con la scuderia di Maranello. Nonostante un avvio promettente nelle prove libere, il pilota ha sperimentato una qualifica disastrosa, chiudendo ultimo sulla griglia di partenza. Questo rappresenta un evento raro nella sua carriera, poiché Hamilton non era mai partito così indietro, eccetto in situazioni di incidenti o problemi meccanici.

Le qualifiche e il risultato in gara

Le qualifiche, influenzate da una pioggia improvvisa, hanno stravolto le aspettative. Lewis Hamilton, che si era presentato con buone sensazioni, ha dovuto affrontare una situazione inaspettata, chiudendo la sessione al fondo della classifica. Durante la corsa, è riuscito a risalire fino al decimo posto, grazie a circostanze fortunate, terminando poi ottavo a seguito delle squalifiche delle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri.

Le dichiarazioni di Hamilton

Al termine della gara, Hamilton ha espresso la sua amarezza riguardo a una stagione che considera la più difficile della sua carriera. In un’intervista, ha affermato: “Mi sento malissimo, questa è stata la peggiore stagione della mia carriera e le cose non sembrano migliorare. Ho provato a dare il massimo, sia in pista che fuori, ma i risultati sono deludenti.”

Una stagione da dimenticare

Lewis Hamilton ha dichiarato di non essere ancora riuscito a salire sul podio in questa stagione. Il suo desiderio è di vedere la conclusione del campionato attuale. La frustrazione è evidente quando afferma: “Non vedo l’ora che arrivi la prossima stagione, sperando in un cambiamento positivo.”

Un possibile ritiro?

Le speculazioni riguardo a un possibile ritiro di Hamilton a fine anno sono state prontamente smentite. Ha riconosciuto che la stagione è stata caratterizzata da numerose difficoltà, ma ha anche sottolineato il suo costante impegno. “Ho affrontato 22 weekend complessi e non so nemmeno quanti punti abbiamo conquistato. Siamo lontani dalla lotta per il mondiale costruttori,” ha aggiunto.

La situazione attuale di Ferrari e di Lewis Hamilton si presenta complessa e ricca di interrogativi. Con le ultime gare della stagione all’orizzonte, il pilota britannico si prepara ad affrontare le prossime sfide con l’obiettivo di ottenere risultati migliori.