Introduzione alla Harley-Davidson Street Glide Ultra 2025

La Harley-Davidson Street Glide Ultra 2025 rappresenta un’evoluzione significativa nella gamma delle moto Grand American Touring. Questa nuova versione non solo mantiene le caratteristiche iconiche della Street Glide, ma le amplifica, offrendo un comfort senza precedenti per i motociclisti e i passeggeri. Con un design raffinato e funzionalità avanzate, la Street Glide Ultra è progettata per i viaggiatori appassionati che cercano avventure su due ruote.

Caratteristiche principali della Street Glide Ultra

Uno degli aspetti più notevoli della Street Glide Ultra è il suo plexiglass ampliato, che misura 101,6 mm. Questo elemento riduce significativamente i flussi d’aria, garantendo una protezione del 60% in più rispetto ai modelli precedenti. Inoltre, il cupolino è stato dotato di sovrastrutture aggiuntive che migliorano ulteriormente la protezione aerodinamica. La sella è stata progettata per favorire una posizione di guida più naturale, riducendo l’affaticamento delle gambe durante i lunghi tragitti.

Spazio e comfort per il passeggero

La Street Glide Ultra non dimentica il passeggero, offrendo un schienale rigido con braccioli, integrato nel portapacchi Tour Pak di serie. Questo elemento non solo aumenta il comfort, ma fornisce anche un supporto essenziale durante i viaggi prolungati. Con un sistema di carico che include un ampio baule e borse laterali protette da telai rigidi, la capacità di carico è stata raddoppiata rispetto alla Street Glide, rendendo questa moto ideale per le lunghe percorrenze.

Prestazioni e motore

Il cuore pulsante della Street Glide Ultra è il potente motore V-Twin Milwaukee-Eight 117, con una cilindrata di 1.923 mm, capace di erogare 107 CV e 175 Nm di coppia. Questo motore è dotato di teste dei cilindri raffreddate a liquido, garantendo prestazioni elevate e una gestione termica ottimale. La ciclistica è altrettanto impressionante, con una forcella Dual Bending Valve da 49 mm e ammortizzatori Showa ad emulsione, che offrono un’escursione di 76,2 mm e regolazione del precarico, assicurando una guida fluida e controllata.

Prezzo e disponibilità

La nuova Harley-Davidson Street Glide Ultra 2025 è disponibile a un prezzo di partenza di 34.900 euro. Questo investimento offre non solo una moto di alta qualità, ma anche un’esperienza di viaggio senza pari, combinando comfort, prestazioni e stile in un unico pacchetto.