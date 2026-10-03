Hearse dallo stile giapponese con motore V8, in vendita negli USA

Una delle auto più riconoscibili della storia automobilistica americana ha cambiato radicalmente la sua natura: la Lincoln Town Car celebre per aver definito gli standard di lusso per tre generazioni, è stata importata dal Giappone e convertita in una carrozza funebre Miyagata. L’intervento di decorazione, caratterizzato da elementi dorati e da un drago che sovrasta il tetto, rende il veicolo unico nel suo genere, pronto a suscitare stupore durante l’asta prevista per novembre.

Il protagonista di questa trasformazione è un modello con soli 19.717 miglia sul contagiri, un chilometraggio estremamente contenuto per un veicolo della sua età. L’auto ha trascorso la maggior parte della sua vita sulla strada giapponese, dove ha svolto la funzione di carrozza funebre, prima di essere riportata negli Stati Uniti alla fine del 2024. L’aspetto esterno, ricco di motivi dorati, fa riferimento a tematiche sacre, con un drago dorato che sembra posarsi su un tempio stilizzato.

Design e decorazioni: la fusione tra eleganza americana e tradizione giapponese

Le rifiniture in oro si estendono su tutta la carrozzeria, includendo le porte di scorrimento che si aprono per ospitare il feretro. I dettagli ornamentali, con linee complesse e motivi ispirati all’arte giapponese, conferiscono all’auto un’aura quasi mistica. Le superfici laterali, i paraurti e i bordi delle porte mostrano intricati intrecci, mentre il tetto è dominato da un drago dorato, simbolo di forza e protezione, appoggiato su quello che sembra un piccolo tempio.

Interni conservati e dettagli d’epoca

L’interno rimane fedele al modello originale: i sedili anteriori neri, in ottimo stato, mostrano solo minime crepe e pieghe tipiche dell’uso moderato. Il cruscotto e i pannelli delle porte sono arricchiti da inserti in legno, che rimandano al lusso classico della Town Car. Nonostante la conversione in carrozza, l’abitacolo conserva la sensazione di comfort tipica dei veicoli di fascia alta, rendendo l’esperienza di guida sorprendentemente raffinata per un’auto destinata al trasporto funebre.

Specifiche meccaniche e condizioni d’asta

Sotto il cofano, il veicolo mantiene il motore 4,6-litri V8 naturalmente aspirato tipico di Lincoln, capace di erogare 190 cavalli e 265 lb-ft (359 Nm) di coppia. La potenza è gestita da un cambio automatico a quattro velocità garantendo una guida fluida e rassicurante. Queste caratteristiche tecniche, combinate con il basso chilometraggio, posizionano l’auto come un pezzo raro sia per gli appassionati di auto d’epoca sia per i collezionisti di veicoli particolari.

L’asta, fissata per novembre negli Stati Uniti, rappresenta l’ultima occasione per aggiudicarsi questa curiosa sinergia di cultura automobilistica americana e design giapponese. Non è chiaro se il futuro proprietario intenda continuare a usarla come carrozza o preservarla come oggetto da collezione, ma l’aspetto unico e la storia affascinante suggeriscono un alto interesse da parte di collezionisti di veicoli eccentrici. Chi deciderà di aggiudicarsela potrà farla girare in giro per eventi automobilistici, dove attirerà l’attenzione tanto quanto una supercar italiana.