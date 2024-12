Renault in occasione del Salone di Parigi ha presentato 4 collaborazioni con altrettante diverse realtà francesi che sono specializzate nella produzione di veicoli elettrici, erano un minicaravan, un’aereo, un acquascooter ed una moto. Parliamo proprio di quest’ultima, il primo approccio al mondo delle due ruote per il colosso francese ovvero la Heritage Spirit Scrambler.

Heritage Spirit Scrambler: le caratteristiche della moto

La Heritage Spirit Scrambler, questo il nome datogli dai suoi ideatori è stata creata dalla start-up Ateliers HeritageBike realtà che si occupa della realizzazione di bici e moto elettriche.

Dal punto di vista tecnico la moto sviluppa una velocità massima di 99 km/h e una coppia di 280 Nm un dato perfettamente in linea con quanto offre un propulsore a zero emissioni. Un vantaggio per lo scatto dal semaforo oltre che per il raggiungimento delle velocità codice.

La potenza di picco di questa moto è di 10 cavalli ovvero in linea con le 125 endotermiche il che la rendono perfetta per i giovanissimi centauri che vogliono distinguersi con un oggetto green e di stile.

L’autonomia di questa moto è di 110 km, un valore discreto considerando la tipologia di veicolo, resta limitante e circoscritto all’utilizzo espressamente cittadino.

Si guida con la patente A1 ma costerà cara

La nuova Heritage Spirit Scrambler si potrà guidare con la patente A1, ovvero quella dei 125 e quindi potrà essere l’oggetto dei desideri dei 16enni.

Si può pre-ordinare dalla primavera del 2025 sul sito dei creatori ovvero Atelier Heritage ad un prezzo su richiesta pari a 26.900 euro una cifra che l’avvicina più ad un’auto che ad una moto.

La si vedrà su strada nel prossimo anno, non è chiaro quale sia l’intento in termini numerici che Renault vuole raggiungere dato che il costo d’acquisto è una componente importante.