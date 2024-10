Piaggio MP3 310, motore più potente, permangono stabilità e comfort di bordo per un "3 ruote" da città con velleità da veicolo autostradale.

Piaggio ha mostrato in anteprima nella splendida cornice della Costa Azzurra il nuovo MP3 310 ovvero lo scooter a tre ruote che sin dal suo debutto aveva stupito perché era un oggetto mai visto in ambito motociclistico. Ora ritorna rinnovato a livello motoristico lasciando intatte (o quasi) le altre caratteristiche.

LEGGI ANCHE: BMW pensa al futuro con la frenata elettromagnetica

Piaggio MP3 310: più potenza si, ma non solo

Il principale rinnovamento rispetto all’ MP3 300 che lo ha preceduto è appunto quel 310 che sta per i cc del motore che ora ha maggiore potenza, 26,4 cavalli ma questo dato non è rilevante per il tipo di veicolo.

Dal punto di vista tecnico è stato effettuato un ritocco all’ammortizzatore posteriore e la sospensione anteriore a due ruote garantisce sempre un’ottima stabilità anche sui terreni più sconnessi. Per ribaltare un veicolo di questo tipo ci vuole parecchio impegno.

Tornando a parlare del nuovo motore, questo gira più in basso del predecessore ed nello stesso range è “più coppioso” garantendo maggiore prontezza in quelle fasi di guida dove non è possibile spingerlo.

Per quanto concerne il comfort è stata imbottita la sella, con un nuovo materiale che la rende più morbida, attutendo i colpi che si possono ricevere in marcia e il parabrezza garantisce minime turbolenze, che si possono sentire principalmente quando si è sopra ai 100 km/h.

LEGGI ANCHE: Keeway RK V125C, una moto per centauri che vogliono distinguersi

Nuovi colori e prezzo ritoccato (in alto)

Nuovo Piaggio P310 rappresenta la scelta perfetta per chi vuole uno scooter ad uso cittadino agile e prestante, pur essendo pesante 225 kg è sicuramente più gestibile dei 400 e 500 presenti in gamma.

La versione base 310 è disponibile in bianco o grigio lucido mentre la versione Sport offre tre colorazioni: grigio lucido, nero e blu opaco.

Il prezzo è forse la nota più dolente, lo scooter ha subito un rincaro di 1.000 euro rispetto al modello precedente. Ora costa 8.099 euro per la versione base e 8.299 se si desidera la versione Sport.